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İsmail Balaban'ın ailesi büyüdü! İkinci bebekleriyle ilk poz geldi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsmail Balaban'ın ailesi büyüdü! İkinci bebekleriyle ilk poz geldi

Survivor şampiyonu İsmail Balaban ve İlayda Şeker, ikinci kez anne-baba oldu. Çift, Mayda adını verdikleri kızlarını kucaklarına alırken ilk aile fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı.

İsmail Balaban ve İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışmış, arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü. 2022 yılında nikâh masasına oturan çift, ilk çocukları İlis'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

(Foto: Sosyal medya)(Foto: Sosyal medya)

MÜJDEYİ DUYURMUŞLARDI

İkinci bebek müjdesini sosyal medya hesaplarından duyuran çift, yeniden anne-baba olmak için gün sayıyordu. İlayda Şeker, hamilelik haberini, "Çok şükür Allah'a bize bu günleri görmeyi nasip etti. 2. evladımız da geliyor" sözleriyle paylaşmıştı.

İsmail Balaban ile İlayda Şeker'den beklenen müjdeli haber geldi. Çiftin ikinci kızları dünyaya geldi.

(Foto: Sosyal medya)(Foto: Sosyal medya)

"HOŞ GELDİN GÜZEL PRENSESİM"

Doğumun ardından İlayda Şeker, eşi İsmail Balaban ve doktorlarıyla birlikte yeni doğan kızlarıyla çektirdikleri ilk aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Şeker, paylaşımına "Hoş geldin güzel prensesim Mayda'mız" notunu ekledi.

İsmail Balaban da mutluluğunu, "Çok şükür ikinci kızımız Mayda sağlıcakla dünyaya geldi. Ömrü, bahtı güzel, vatanına hayırlı bir evlat olsun inşallah" sözleriyle dile getirdi.

(Foto: Sosyal medya)(Foto: Sosyal medya)

#İsmail Balaban
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