(Foto: Sosyal medya)

MÜJDEYİ DUYURMUŞLARDI

İkinci bebek müjdesini sosyal medya hesaplarından duyuran çift, yeniden anne-baba olmak için gün sayıyordu. İlayda Şeker, hamilelik haberini, "Çok şükür Allah'a bize bu günleri görmeyi nasip etti. 2. evladımız da geliyor" sözleriyle paylaşmıştı.

İsmail Balaban ile İlayda Şeker'den beklenen müjdeli haber geldi. Çiftin ikinci kızları dünyaya geldi.

(Foto: Sosyal medya)