Afra Saraçoğlu'ndan sevgilisi için muhabirlere uyarı! "Çok alışkın değil"
Oyuncu Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu, bu kez İstanbul'da birlikte görüntülendi. Daha önce Kopenhag ve Madrid tatillerinde çekilen fotoğraflarıyla gündeme gelen çift, Taksim'de bir tiyatro oyununun ardından kameralara yansıdı.
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu, yakın arkadaşlarının yönetmenliğini üstlendiği tiyatro oyununu izlemek için Taksim'deydi.
Oyun çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Saraçoğlu, gösteriyi beğendiğini belirterek, "Güzeldi, arkadaşımız yönetmenlik yapıyordu" dedi.
SEVGİLİSİNİ KAMERALARDAN UZAK TUTMAYA ÇALIŞTI
Özel hayatıyla ilgili sorular karşısında sessiz kalmayı tercih eden Afra Saraçoğlu, kameralar önünde rahat davranmayan sevgilisini de yalnız bırakmadı. Poyraz Yosmaoğlu'nun basın mensuplarına alışık olmadığını dile getiren oyuncu, "Çok alışkın değil, yapmasak olur mu?" diyerek röportajın uzamamasını rica etti.
İLİŞKİSİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Bir süredir aşk hayatıyla gündeme gelen ikilinin ilişkisi, daha önce Kopenhag ve Madrid seyahatlerinde çekilen fotoğraflarla konuşulmuştu. İlişkilerini mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen sorular üzerine mutluluğunu dile getirmiş ve "Her şey çok güzel gidiyor, nazar değmesin" ifadelerini kullanmıştı.