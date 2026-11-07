Oyuncu Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu, bu kez İstanbul'da birlikte görüntülendi. Daha önce Kopenhag ve Madrid tatillerinde çekilen fotoğraflarıyla gündeme gelen çift, Taksim'de bir tiyatro oyununun ardından kameralara yansıdı.

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, Afra Saraçoğlu ve Poyraz Yosmaoğlu, yakın arkadaşlarının yönetmenliğini üstlendiği tiyatro oyununu izlemek için Taksim'deydi. Oyun çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Saraçoğlu, gösteriyi beğendiğini belirterek, "Güzeldi, arkadaşımız yönetmenlik yapıyordu" dedi. (Foto: Sosyal medya)

SEVGİLİSİNİ KAMERALARDAN UZAK TUTMAYA ÇALIŞTI Özel hayatıyla ilgili sorular karşısında sessiz kalmayı tercih eden Afra Saraçoğlu, kameralar önünde rahat davranmayan sevgilisini de yalnız bırakmadı. Poyraz Yosmaoğlu'nun basın mensuplarına alışık olmadığını dile getiren oyuncu, "Çok alışkın değil, yapmasak olur mu?" diyerek röportajın uzamamasını rica etti. (Foto: Sosyal medya)