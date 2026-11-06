Oyuncu Yeşim Gül, bir süredir tedavi gören hayat arkadaşı Gökhan Suar'ın sağlık durumu nedeniyle zor günler geçiriyor.

Edinilen bilgilere göre Suar, aniden rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Hayat arkadaşının entübe edildiği öğrenilen Yeşim Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine seslendi.

Ünlü oyuncu, Gökhan Suar'ın sağlığına kavuşması için takipçilerinden dua istedi.

Yeşim Gül kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Yeşim Gül Akşar, 27 Mayıs 1966 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan oyuncu, sanat hayatı boyunca tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde yer aldı.

Oyunculuğun yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapan Yeşim Gül, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görevini sürdürmektedir. 2026 yılı itibarıyla 60 yaşında olan sanatçı, farklı alanlardaki çalışmalarıyla sanat kariyerine devam etmektedir.