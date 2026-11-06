Romantik karelerine "Bazı hikâyeler hiç beklemediğin anda başlar" notunu düşen ünlü oyuncu, böylece yeni ilişkisini takipçileriyle paylaşmış oldu.

Öte yandan Gökhan Keser, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Hayranınla evlenir misin?" sorusuna verdiği yanıtla da gündeme gelmişti.

Keser, soruya şu sözlerle karşılık vermişti:

"Neden olmasın? Bilmiyorum, tabii ki böyle bir şey olur mu… Bu tamamen karşılıklı enerjiyle ilgili bir durum. Eğer o duyguları hissedersem, hayranım da olsa neden olmasın?"

Özel hayatıyla zaman zaman gündeme gelen Gökhan Keser, daha önce oyuncu Çiğdem Batur ile yaşadığı aşkla da konuşulmuştu.

Gökhan Keser'in eski aşkı Çiğdem Batur. (Foto: Instagram)