Gökhan Keser'den sürpriz aşk ilanı! Sevgilisi Bade ile Fethiye'den romantik pozlar
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gökhan Keser, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Keser'in sevgilisi Bade ile Fethiye'de çekilen romantik fotoğrafları takipçilerinin ilgisini çekti.
Gökhan Keser, Bade isimli sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Romantik karelerine "Bazı hikâyeler hiç beklemediğin anda başlar" notunu düşen ünlü oyuncu, böylece yeni ilişkisini takipçileriyle paylaşmış oldu.
"KARŞILIKLI ENERJİYLE İLGİLİ BİR DURUM"
Öte yandan Gökhan Keser, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Hayranınla evlenir misin?" sorusuna verdiği yanıtla da gündeme gelmişti.
Keser, soruya şu sözlerle karşılık vermişti:
"Neden olmasın? Bilmiyorum, tabii ki böyle bir şey olur mu… Bu tamamen karşılıklı enerjiyle ilgili bir durum. Eğer o duyguları hissedersem, hayranım da olsa neden olmasın?"
Özel hayatıyla zaman zaman gündeme gelen Gökhan Keser, daha önce oyuncu Çiğdem Batur ile yaşadığı aşkla da konuşulmuştu.