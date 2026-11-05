Dr. Seuss'un aynı adlı çocuk romanlarından uyarlanan ve Türkçe dublajında Murat Cemcir 'in seslendirdiği "Şapkalı Kedi" filminin ön gösterimi ve basın toplantısı dün gerçekleştirildi. Ünlü oyuncu, etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ilk kez bir etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen Murat Cemcir, şirketinin iflas sürecine ilişkin soruları yanıtladı. Ünlü oyuncu, sağlık durumuyla ilgili merak edilenleri de paylaştı.

Ünlü oyuncu sağlık durumuyla ilgisi ise şunları söylemişti: "Sıkıntı süreç atlattım ama şimdi çok iyiyim çok şükür. Ailemle ve arkadaşlarımla atlattım. Direkten döndüm. Dua eden herkese çok teşekkür ediyorum."

"HABERDAR OLMADIĞIMIZ BİR KONUYDU"

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şirketin yetkililerine ulaşmayan bir tebligat vardı. Bu da bizim haberdar olmadığımız bir konuydu. Fakat haberdar olduktan sonra avukatlarımız gerekli itirazlarını yaptılar. Süreç hukuki bir süreçte ilerleyecek. Ben bunun bizim faydamıza sonuçlanacağını düşünüyorum."

"HER ŞEY ÇOK İYİ GİDİYOR"

Sağlık durumuyla ilgili sorulara da yanıt veren Murat Cemcir, doktorların kendisine bir süre dinlenmesini önerdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Teşekkür ederim. İyiyim. Doktorlar 8-9 ay zaman vermişti bir şey yapmamam için. Sağlığım çok iyi, her şey çok iyi gidiyor."