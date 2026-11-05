-°C
CANLI YAYIN

Sinan Özen trafik kazası geçirdi! Kardeşiyle birlikte ölümden döndü

Giriş Tarihi:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Sinan Özen trafik kazası geçirdi! Kardeşiyle birlikte ölümden döndü

Ünlü şarkıcı Sinan Özen, Tokat'taki konserinin ardından İstanbul'a dönüş yolunda Sakarya gişelerinde trafik kazası geçirdi. Kazada sanatçı ve aynı araçta bulunan kardeşi Hızır Özen, yara almadan kurtuldu.

3 Kasım'da Tokat'ta sahne alan Sinan Özen, konserin ardından İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı. Sanatçının içinde bulunduğu araç, otoyol üzerindeki Sakarya gişelerinde kazaya karıştı.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sinan Özen'in menajerliğini de yapan kardeşi Hızır Özen, kazayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

Kaza sonrası araçların fotoğraflarını paylaşan Hızır Özen, "Tokat dönüşü Sakarya gişelerinde yaşadığımız kaza. Çok şükür iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Sinan Özen trafik kazası geçirdi! Kardeşiyle birlikte ölümden döndü - 1

#Sinan Özen #Sakarya
Ünlü mankenden bipolar bozukluk itirafı! 8 ay önce teşhis konuldu
Sonraki Haber
Ünlü mankenden bipolar bozukluk itirafı! 8 ay önce teşhis konuldu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın