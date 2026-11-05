Ünlü mankenden bipolar bozukluk itirafı! 8 ay önce teşhis konuldu
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Manken Elif Ece Uzun, yaklaşık 8 ay önce aldığı teşhisin ardından yaşadığı süreci ilk kez anlattı. Sağlık durumuyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Uzun, benzer süreçlerden geçenlere de dikkat çeken bir mesaj verdi.
Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, manken Elif Ece Uzun, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 8 ay önce kendisine bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu belirten Uzun, yaşadığı süreci ilk kez paylaştı.
İLK KEZ KONUŞTU
Bipolar bozukluk teşhisi alanlara seslenen Uzun, "Bipolar olanlar korkmasın, düzenli ilaç kullanımıyla hayatınıza rahatça devam edebilirsiniz" dedi.
Bipolar bozukluk, kişinin duygu durumunda, enerji düzeyinde ve aktivitesinde belirgin değişimlere neden olan bir ruh sağlığı sorunu olarak tanımlanıyor. Bu değişimler, kişinin zaman zaman aşırı yükselmiş, zaman zaman ise çökkün bir duygu durumu yaşamasına yol açabiliyor.
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