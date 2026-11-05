Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, manken Elif Ece Uzun, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 8 ay önce kendisine bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu belirten Uzun, yaşadığı süreci ilk kez paylaştı.

Bipolar bozukluk, kişinin duygu durumunda, enerji düzeyinde ve aktivitesinde belirgin değişimlere neden olan bir ruh sağlığı sorunu olarak tanımlanıyor. Bu değişimler, kişinin zaman zaman aşırı yükselmiş, zaman zaman ise çökkün bir duygu durumu yaşamasına yol açabiliyor.

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