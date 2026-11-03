Uyuşturucu davasında yargılanıyordu! İlyas Yalçıntaş hakkında karar verildi
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandığı ilk duruşmada tahliye edilmesine karar verildi.
Geçtiğimiz temmuz ayında ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 kişiden 4'ü tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında İlyas Yalçıntaş da bulunuyordu.
TAHLİYE EDİLDİ
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
Davanın ilk duruşması, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık İlyas Yalçıntaş ve avukatları katıldı. Tutuklu yargılanan Yalçıntaş, ilk duruşmada tahliye edildi.
"6 AY ÖNCE DENEMEK AMACIYLA İNGİLTERE'DE KOKAİN KULLANMIŞTIM"
Tutuklu sanık İlyas Yalçıntaş savunmasında, "Ben tanınan bir şarkıcıyım. Böyle bir dosyayla karşı karşıya olduğum için utanç duyuyor ve üzülüyorum. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçunu reddediyorum. Üzülerek söylüyorum ki kenevir kullanıcısıydım. 6 ay önce denemek amacıyla İngiltere'de bir İngiliz vatandaşıyla kokain kullanmıştım. Kullandığımda beni aşırı derecede rahatsız etmişti. Kamuoyu tarafından takip edilen biri olduğum ve takipçilerime kötü örnek olmak istemediğim için savcılıkta verdiğim ilk ifademde uyuşturucu madde kullandığımı inkâr ettim. Ancak Sulh Ceza Hâkimliğindeki ifademde bu hususu düzelttim. Daha önce uyuşturucu madde kullandım ancak kimseye madde temin etmedim ve başkalarıyla birlikte kullanmadım. Partilere katılmadım, evimde tek başıma kullandım. Evimde bulunan hassas teraziyi fitness sporuyla ilgilendiğim için bulunduruyordum, gıda ölçümü yapıyorum. Mesajlarıma gelecek olursak, ben hep samimi olduğum arkadaşlarımla sokak jargonu kullanan biriyim. Evimde partiler düzenlendiği iddiası doğru değildir. Muhbirin söylediklerini reddediyorum. Cezaevinde çok zor şartlar altındayım; üstümden fareler geçti. Bu cezayı hak ettiğimi asla düşünmüyorum." dedi.