"TÜTÜNDEN BAHSEDİYORUM"

Savcının, mesajlarında geçen "Çözeltme imkânınız var mı?" sorusunun ne anlama geldiğini sorması üzerine Yalçıntaş, "Yardımcım ile yaptığım yazışmadır. Tüm alışverişimi o yapar. O zamanlar tütün kullanıyordum. Buradaki yazışma, yardımcımın alacağı tütüne ilişkindir. Yazışma yanlış anlaşılmış olabilir. Buradaki yazışma tütün maddesinin kullanımına ilişkindir. 'Kutum' dediğim şey bana ait olan posta kutusudur. Oldukça geniştir. Yardımcımın alışverişten sonra eşyalarımı bıraktığı büyükçe bir kutudur." dedi.

"SUÇ UNSURU OLABİLECEK BAŞKA BİR ŞEY BULAMADIK"

Tanık A.S., "İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlar Birimi'nde uzman çavuş olarak görev yapıyorum. Sanığı olay nedeniyle tanırım. Hakkında yapılan işlemlerle ilgili bilgim yok, yalnızca aramada bulundum. Arama yaptığımız yer sanığa ait dubleks bir evdi. Yatak odasında boş bir kavanoz, iki adet uyuşturucu öğütücüsü ve bir kavanoz; mutfakta ise bir hassas terazi vardı. Kavanozun içinde kırıntılar bulunuyordu. Ne olduğunu bilmediğimiz için incelemeye gönderdik. Bunun dışında suç unsuru olabilecek başka bir şey bulamadık. Sanığın uyuşturucu madde kullandığına ya da temin ettiğine ilişkin bilgim veya görgüm yok." dedi.