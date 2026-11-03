Hülya Avşar eliyle yüzünü kapattı! Sokak röportajlarıyla ilgili kararını açıkladı
Hülya Avşar, Yeniköy sahilinde köpeği Güllü ile yürüyüş yaparken kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Sokakta röportaj vermeyeceğini açıklayan ünlü sanatçı, muhabirlere "Beni rahatsız etmeyin çocuklar" dedi.
Hülya Avşar, geçen pazar Yeniköy sahilinde köpeği Güllü ile yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Hürriyet'in haberine göre, kendisini görüntüleyen gazetecileri fark eden ünlü sanatçı, basın mensuplarına verdiği yanıtlarla dikkat çekti.
"ARTIK SOKAKTA AYAKÜSTÜ KONUŞMAYACAĞIM!"
Avşar, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince ilk olarak eliyle yüzünü kapattı. Sokakta yapılan röportajlara artık ara vereceğini belirten sanatçı, muhabirlere seslenerek, "Artık sokakta ayaküstü konuşmayacağım, haberiniz olsun" dedi.
"BENİ RAHATSIZ ETMEYİN ÇOCUKLAR"
Gazetecilerin, "Biz sizi seviyoruz, röportaj yapmak istiyoruz" diyerek ısrar etmesi üzerine Avşar, sitemli tavrını sürdürdü. Ünlü sanatçı, muhabirlere "Beni rahatsız etmeyin çocuklar" diyerek karşılık verdi.