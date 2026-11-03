Hülya Avşar, Yeniköy sahilinde köpeği Güllü ile yürüyüş yaparken kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Sokakta röportaj vermeyeceğini açıklayan ünlü sanatçı, muhabirlere "Beni rahatsız etmeyin çocuklar" dedi.

Hülya Avşar, geçen pazar Yeniköy sahilinde köpeği Güllü ile yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Hürriyet'in haberine göre, kendisini görüntüleyen gazetecileri fark eden ünlü sanatçı, basın mensuplarına verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

(Foto: Sosyal medya) "ARTIK SOKAKTA AYAKÜSTÜ KONUŞMAYACAĞIM!" Avşar, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince ilk olarak eliyle yüzünü kapattı. Sokakta yapılan röportajlara artık ara vereceğini belirten sanatçı, muhabirlere seslenerek, "Artık sokakta ayaküstü konuşmayacağım, haberiniz olsun" dedi.