Gökçe Bahadır'ın canı sadece onu çekti! Hamilelikte tek istediği...
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İlk kez anne ve baba olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, bebek heyecanlarını paylaştı. Hamileliğinin sorunsuz ilerlediğini söyleyen Bahadır, canının yalnızca mevsiminde yeşil erik çektiğini açıkladı.
İlk kez anne ve baba olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, Karaköy'de objektiflere yansıdı. Mutlu çift, bebek heyecanlarını gazetecilerle paylaştı.
"HAYATIMDA ALDIĞIM EN GÜZEL HABERLERDEN BİRİYDİ!"
Baba olmaya hazırlanan Emir Ersoy, baba olacağını öğrendiği anı anlatarak, "Baba olacağımı öğrendiğim an, hayatımda aldığım en güzel haberlerden biriydi" dedi.
"HAMİLELİĞİM SORUNSUZ İLERLİYOR"
Hamilelik sürecinin güzel geçtiğini belirten Gökçe Bahadır, "Hiç öyle büyük aşermelerim olmadı. Bir tek mevsiminde yeşil erik çekmişti canım. Hamileliğim sorunsuz ilerliyor" ifadelerini kullandı.