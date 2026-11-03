İlk kez anne ve baba olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy , Karaköy'de objektiflere yansıdı. Mutlu çift, bebek heyecanlarını gazetecilerle paylaştı.

(Foto: Instagram)

"HAMİLELİĞİM SORUNSUZ İLERLİYOR"

Hamilelik sürecinin güzel geçtiğini belirten Gökçe Bahadır, "Hiç öyle büyük aşermelerim olmadı. Bir tek mevsiminde yeşil erik çekmişti canım. Hamileliğim sorunsuz ilerliyor" ifadelerini kullandı.

(Foto: Sosyal medya)