(Foto: Sosyal medya)

Nişanın ardından duygularını paylaşan Uluğ, "Gerçekten farklı bir heyecanmış. Herkes söylüyordu, biz de bu heyecanı yaşamış olduk. Nişanı atlattık. Kahveye bal koyduk, bal gibi olsun diye" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce "Bu yıl içerisinde evleneceğiz" açıklamasında bulunan Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğün tarihi belli oldu.