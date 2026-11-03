Derya Uluğ ve Asil Gök evleniyor! Gizli düğünün tarihi belli oldu
Uzun yıllardır aşk yaşayan şarkıcı Derya Uluğ ile nişanlısı Asil Gök'ün düğün tarihi ve törenin yapılacağı mekan belli oldu. Yakın çevrelerine sürpriz yapmak isteyen çiftin düğün hazırlıklarını gizlice organize ettiği öğrenildi.
Şarkıcı Derya Uluğ, uzun yıllardır aşk yaşadığı müzisyen Asil Gök ile haziran ayında nişan yüzüklerini takmıştı.
Nişanın ardından duygularını paylaşan Uluğ, "Gerçekten farklı bir heyecanmış. Herkes söylüyordu, biz de bu heyecanı yaşamış olduk. Nişanı atlattık. Kahveye bal koyduk, bal gibi olsun diye" ifadelerini kullanmıştı.
Daha önce "Bu yıl içerisinde evleneceğiz" açıklamasında bulunan Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğün tarihi belli oldu.
GİZLİ TARİH BELLİ OLDU
Hürriyet'in haberine göre, Derya Uluğ ile Asil Gök, 25 Kasım'da dünyaevine girecek.
İddialara göre, Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğün mekanı olarak Zincirlikuyu'daki bir oteli seçtiği öne sürüldü. Törene ünlü çiftin yakınlarının yanı sıra birlikte çalıştıkları arkadaşlarının da davetli olduğu belirtildi.
Öte yandan Asil Gök, geçtiğimiz yıl şubat ayında Derya Uluğ'a evlenme teklifinde bulunmuştu. Uzun süredir birlikte olan çift, haziran ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.