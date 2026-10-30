(Foto: Sabah)

HASTALARA UYUMALARI İÇİN İĞNE YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Eminoğlu, suç duyurusunda Gülter'in gece saatlerinde kendi rahatını sağlamak amacıyla bazı hastalara uyumaları için iğne yaptığını da iddia etti. Söz konusu iddiaların doğruluğu, yürütülecek incelemelerin ardından netlik kazanacak.

HASTALARIN ÖLÜM SAATLERİNİN DEĞİŞTİRİLDİĞİ İDDİASI

Dosyanın dikkat çeken iddialarından biri de yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği yönünde oldu. İddiaların aydınlatılması amacıyla hastaların sağlık kayıtlarının, ölüm saatlerine ilişkin belgelerin ve mevcut görüntülerin karşılaştırılacağı öğrenildi.

Öte yandan Gülter'in hastanede görev yaptığı döneme ait olduğu belirtilen kayıtlarda, bir mesai arkadaşıyla halay çektiği görüntülerin de bulunduğu öne sürüldü.