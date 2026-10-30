Canlı hastaya kalp masajı! Tuğyan Ülkem Gülter'den yoğun bakımda skandal görüntüler
Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun suç duyurusunda bulunmasının ardından gündeme gelen hastane görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Gülter'in, temizlik görevlilerine canlı bir hasta üzerinde kalp masajı eğitimi verdiği görüldü. Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılırken İl Sağlık Müdürlüğü de idari inceleme yürütüyor.
Yalova'da 'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un (52) ölümüyle ilgili davada tutuklu yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter (28), bu kez geçmişte hemşire olarak görev yaptığı özel hastanedeki uygulamalar nedeniyle gündeme geldi. Gülter hakkında, hastalara yönelik davranışlarına ilişkin iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak bazı görüntüleri savcılığa teslim ettiği öğrenildi. Söz konusu görüntüler, Sabah gazetesinden Kerim Cengil'in haberinde yer aldı.
CANLI HASTAYA KALP MASAJI YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ
Görüntülerde Gülter'in, yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren bir kadın hastaya kalp masajı yaptığı görülüyor. Eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa sunduğu kayıtlardaki müdahalenin, herhangi bir tıbbi gereklilik bulunmadan gerçekleştirildiği iddia edildi. Gülter'in bu müdahaleyi, hastanedeki temizlik görevlilerine kalp masajı yapmayı öğretmek amacıyla gerçekleştirdiği ileri sürüldü.