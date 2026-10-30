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Canlı hastaya kalp masajı! Tuğyan Ülkem Gülter'den yoğun bakımda skandal görüntüler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Canlı hastaya kalp masajı! Tuğyan Ülkem Gülter'den yoğun bakımda skandal görüntüler

Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun suç duyurusunda bulunmasının ardından gündeme gelen hastane görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Gülter'in, temizlik görevlilerine canlı bir hasta üzerinde kalp masajı eğitimi verdiği görüldü. Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılırken İl Sağlık Müdürlüğü de idari inceleme yürütüyor.

Yalova'da 'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un (52) ölümüyle ilgili davada tutuklu yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter (28), bu kez geçmişte hemşire olarak görev yaptığı özel hastanedeki uygulamalar nedeniyle gündeme geldi. Gülter hakkında, hastalara yönelik davranışlarına ilişkin iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak bazı görüntüleri savcılığa teslim ettiği öğrenildi. Söz konusu görüntüler, Sabah gazetesinden Kerim Cengil'in haberinde yer aldı.

Canlı hastaya kalp masajı! Tuğyan Ülkem Gülter'den yoğun bakımda skandal görüntüler - 1

CANLI HASTAYA KALP MASAJI YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Görüntülerde Gülter'in, yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren bir kadın hastaya kalp masajı yaptığı görülüyor. Eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa sunduğu kayıtlardaki müdahalenin, herhangi bir tıbbi gereklilik bulunmadan gerçekleştirildiği iddia edildi. Gülter'in bu müdahaleyi, hastanedeki temizlik görevlilerine kalp masajı yapmayı öğretmek amacıyla gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

(Foto: Sabah)(Foto: Sabah)

HASTALARA UYUMALARI İÇİN İĞNE YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Eminoğlu, suç duyurusunda Gülter'in gece saatlerinde kendi rahatını sağlamak amacıyla bazı hastalara uyumaları için iğne yaptığını da iddia etti. Söz konusu iddiaların doğruluğu, yürütülecek incelemelerin ardından netlik kazanacak.

HASTALARIN ÖLÜM SAATLERİNİN DEĞİŞTİRİLDİĞİ İDDİASI

Dosyanın dikkat çeken iddialarından biri de yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği yönünde oldu. İddiaların aydınlatılması amacıyla hastaların sağlık kayıtlarının, ölüm saatlerine ilişkin belgelerin ve mevcut görüntülerin karşılaştırılacağı öğrenildi.

Öte yandan Gülter'in hastanede görev yaptığı döneme ait olduğu belirtilen kayıtlarda, bir mesai arkadaşıyla halay çektiği görüntülerin de bulunduğu öne sürüldü.

Canlı hastaya kalp masajı! Tuğyan Ülkem Gülter'den yoğun bakımda skandal görüntüler - 2

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kervan Eminoğlu'nun suç duyurusunun ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü de iddialara ilişkin idari inceleme sürecini devreye aldı.

#Kervan Eminoğlu #Tuğyan Ülkem Gülter
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