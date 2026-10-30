'Star Trek' ve 'X-Men' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Patrick Stewart 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İngiliz oyuncu Patrick Stewart'ın 86 yaşında hayatını kaybetti. 'Star Trek: The Next Generation' dizisinde canlandırdığı Kaptan Jean-Luc Picard ve 'X-Men' filmlerindeki Profesör Charles Xavier karakterleriyle dünya çapında tanınan oyuncunun, Alzheimer hastalığı ve Lewy cisimcikli demansla mücadele ettiği belirtildi.

(Foto: Sosyal medya) ÖLÜM NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI Patrick Stewart'ın ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, oyuncunun 28 Ekim'de Los Angeles'taki evinde, eşi Sunny Stewart'ın bakımı altındayken hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, Stewart'ın bir süredir mücadele ettiği hastalıkların ardından yaşamını yitirdiği ifade edildi. Ailesinin ve yakınlarının, oyuncunun son anlarında yanında olduğu aktarıldı.