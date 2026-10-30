Uzay Yolu'nun efsane Kaptan Picard'ı Patrick Stewart 86 yaşında hayatını kaybetti
'Star Trek' ve 'X-Men' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Patrick Stewart 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.
İngiliz oyuncu Patrick Stewart'ın 86 yaşında hayatını kaybetti.
'Star Trek: The Next Generation' dizisinde canlandırdığı Kaptan Jean-Luc Picard ve 'X-Men' filmlerindeki Profesör Charles Xavier karakterleriyle dünya çapında tanınan oyuncunun, Alzheimer hastalığı ve Lewy cisimcikli demansla mücadele ettiği belirtildi.
ÖLÜM NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI
Patrick Stewart'ın ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, oyuncunun 28 Ekim'de Los Angeles'taki evinde, eşi Sunny Stewart'ın bakımı altındayken hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, Stewart'ın bir süredir mücadele ettiği hastalıkların ardından yaşamını yitirdiği ifade edildi. Ailesinin ve yakınlarının, oyuncunun son anlarında yanında olduğu aktarıldı.
60 YILI AŞAN KARİYERİYLE TANINIYORDU
1940 yılında İngiltere'nin Mirfield kasabasında dünyaya gelen Patrick Stewart, oyunculuk kariyerine tiyatroyla başladı. 1966 yılında Royal Shakespeare Company'ye katılan oyuncu, 1982 yılına kadar topluluk bünyesinde görev yaptı.
'Star Trek' dizisiyle uluslararası çapta tanınan Stewart, sinema kariyerinde de önemli yapımlarda rol aldı. Oyuncu; 'X-Men', 'X2: X-Men United', 'X-Men: The Last Stand', 'Logan' ve 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' gibi filmlerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Patrick Stewart'ın, 18 Aralık 2026'da vizyona girmesi planlanan 'Avengers: Doomsday' filminde de rol alması bekleniyor.