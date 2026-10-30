Usta sanatçı Erol Evgin, katıldığı televizyon programında genç ve zinde kalmasının sırlarını anlattı. Düzenli uyku ve beslenme alışkanlıklarından söz eden Evgin, eşi Emel Evgin'in desteğini de dile getirerek, "Kendimi eşime teslim ettim" sözleriyle dikkat çekti.

Sanat hayatındaki başarıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle dikkat çeken Erol Evgin, bu kez yaşam tarzına dair açıklamalarıyla gündeme geldi.

Erol-Emel Evgin çifti. (Foto: Sosyal medya) Konuk olduğu televizyon programında özel hayatından da bahseden usta sanatçı, formunu korumak ve zinde kalmak için uyguladığı alışkanlıkları anlattı. Düzenli uyku ve beslenmeye önem verdiğini belirten Evgin, günlük yaşamında eşi Emel Evgin'in de önemli bir rolü olduğunu dile getirdi. Ünlü sanatçının eşine yönelik sözleri ise dikkat çekti.

(Foto: A Haber arşiv) "İYİ UYUYORUM" Genç ve enerjik kalmak için uyku düzenine dikkat ettiğini anlatan Erol Evgin, her gün 8-9 saat uyuduğunu söyledi. Beslenme alışkanlıklarına da değinen sanatçı, glutensiz ve laktozsuz beslendiğini belirterek, "İyi uyuyorum. Her gün 8 veya 9 saat uyuyorum. Glutensiz ve laktozsuz besleniyorum. Emel onları organize ediyor" ifadelerini kullandı.