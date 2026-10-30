Erol Evgin'den gençlik formülü! Eşi Emel Evgin'in rolünü anlattı
Usta sanatçı Erol Evgin, katıldığı televizyon programında genç ve zinde kalmasının sırlarını anlattı. Düzenli uyku ve beslenme alışkanlıklarından söz eden Evgin, eşi Emel Evgin'in desteğini de dile getirerek, "Kendimi eşime teslim ettim" sözleriyle dikkat çekti.
Sanat hayatındaki başarıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle dikkat çeken Erol Evgin, bu kez yaşam tarzına dair açıklamalarıyla gündeme geldi.
Konuk olduğu televizyon programında özel hayatından da bahseden usta sanatçı, formunu korumak ve zinde kalmak için uyguladığı alışkanlıkları anlattı. Düzenli uyku ve beslenmeye önem verdiğini belirten Evgin, günlük yaşamında eşi Emel Evgin'in de önemli bir rolü olduğunu dile getirdi. Ünlü sanatçının eşine yönelik sözleri ise dikkat çekti.
"İYİ UYUYORUM"
Genç ve enerjik kalmak için uyku düzenine dikkat ettiğini anlatan Erol Evgin, her gün 8-9 saat uyuduğunu söyledi. Beslenme alışkanlıklarına da değinen sanatçı, glutensiz ve laktozsuz beslendiğini belirterek, "İyi uyuyorum. Her gün 8 veya 9 saat uyuyorum. Glutensiz ve laktozsuz besleniyorum. Emel onları organize ediyor" ifadelerini kullandı.
"KENDİMİ EŞİME TESLİM ETTİM"
Eşi Emel Evgin'in beslenme düzeniyle yakından ilgilendiğini söyleyen usta sanatçı, hayat arkadaşına duyduğu güveni esprili bir dille anlattı.
Evgin, "Kendimi eşime teslim ettim. Gayet iyi besliyor beni. Çok fazla takıntı yapmam yani. Her şeyi kafaya takmam. Çocuklar neden mutludur? Bir de hep meşguldür çocuklar. Ben de hep meşgulüm" sözleriyle hem yaşam felsefesini hem de zinde kalma anlayışını paylaştı.