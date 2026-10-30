Survivor yarışmasıyla tanınan Nefise Karatay, evinde yaşadığı talihsiz kazayla büyük korku yaşadı. Duşa kabin camının yüzüne patladığını açıklayan Karatay, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Survivor 2023 şampiyonu olan ve 2026 sezonunda da mücadele eden Nefise Karatay, geçtiğimiz günlerde şiddetli karın ağrısı, kusma ve yüksek ateş şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Genç yarışmacı, yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak zorlu sürecini takipçileriyle paylaşmıştı.

(Foto: Sosyal medya) "ATEŞİM 40'I BULMUŞTU" Yaşadıklarını anlatan genç yarışmacı, "4 gündür zor bir süreç yaşadım. Yeni yeni kendime geliyorum. Cuma günü şiddetli bir karın ağrısı ve kusma oldu. Yerimde duramıyordum. Yemek yiyemiyordum, su bile içemiyordum. Ateşim 40'ı bulmuştu." ifadelerini kullanmıştı. Sağlık durumunun düzelmeye başlamasıyla yeniden sosyal medyada paylaşım yapan Nefise Karatay, bu kez evinde yaşadığı talihsiz kazayla gündeme geldi.