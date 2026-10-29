Oyuncunun meslektaşları ve sevenleri, sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşmıştı. Kılıç'ın kardeşi Sinem Kılıç ise yaptığı paylaşımla yaşadığı derin acıyı ve özlemi dile getirdi.

"İKİNİZİN HASRETİYLE NASIL BAŞA ÇIKARIM"

Annesine ve ağabeyine duyduğu hasreti anlatan Sinem Kılıç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gözümüzün nuru, başımızın tacı annem… Sensizliğin acısı ve hasretiyle yanıp kavrulduk. Şimdi canımın diğer yarısı, ağabeyim, senin de biricik oğlun yanına geldi annem. Ben bu yokluğa, bu acıya nasıl dayanır, nasıl ayakta kalırım… Sensizliğe hâlâ alışamamışken ikinizin hasretiyle nasıl başa çıkarım… Neye tutunur, nasıl yaşarım…"