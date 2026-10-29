Serhat Kılıç’ın kardeşinden yürek burkan sözler! "Bu acıya nasıl dayanırım"
Serhat Kılıç’ın kardeşi Sinem Kılıç, annesinin ardından ağabeyini de kaybetmenin acısını sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi. Duygusal sözleriyle yaşadığı özlemi anlatan Kılıç, "Neye tutunur, nasıl yaşarım" ifadelerini kullandı.
Seksenler, Söz ve Kuruluş Osman gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan oyuncu Serhat Kılıç, 5 Eylül'de 51 yaşında evinde ölü bulunmuştu.
ÖNCE ANNESİNİ SONRA ABİSİNİ KAYBETMİŞTİ
İstanbul'daki Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılınan Kılıç, Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
Oyuncunun meslektaşları ve sevenleri, sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşmıştı. Kılıç'ın kardeşi Sinem Kılıç ise yaptığı paylaşımla yaşadığı derin acıyı ve özlemi dile getirdi.
"İKİNİZİN HASRETİYLE NASIL BAŞA ÇIKARIM"
Annesine ve ağabeyine duyduğu hasreti anlatan Sinem Kılıç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Gözümüzün nuru, başımızın tacı annem… Sensizliğin acısı ve hasretiyle yanıp kavrulduk. Şimdi canımın diğer yarısı, ağabeyim, senin de biricik oğlun yanına geldi annem. Ben bu yokluğa, bu acıya nasıl dayanır, nasıl ayakta kalırım… Sensizliğe hâlâ alışamamışken ikinizin hasretiyle nasıl başa çıkarım… Neye tutunur, nasıl yaşarım…"