Çocuklarının görüntüleri tartışma yaratmıştı! Özlem Öz’ün hesabına engel
Yaklaşık 4,3 milyon takipçisi bulunan Özlem Öz’ün Instagram hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi. Çocuklarına yönelik paylaşımları nedeniyle mahremiyet tartışmalarının odağında yer alan fenomenin hesabıyla ilgili karar, sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen, kamuoyunda "Tayyargiller" olarak tanınan Özlem ve Tayyar Öz çifti, bu kez hesaplarına yönelik alınan kararla gündeme geldi.
Geçtiğimiz günlerde beşinci çocuğunu kucağına alan Özlem Öz, çocuklarına ve aile yaşamına ilişkin paylaşımları nedeniyle daha önce de mahremiyet tartışmalarının odağında yer almıştı.
Yetkililere yapılan şikâyetlerin ardından Özlem Öz'ün Instagram hesabına yönelik erişim engeli kararı alındı.
INSTAGRAM HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
Yaklaşık 4,3 milyon takipçisi bulunan Özlem Öz'ün Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi. Özellikle çocuklarına ait özel görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşması, fenomen hakkında eleştirilere neden olmuştu.
Özlem Öz, son olarak ağustos ayında dünyaya gelen beşinci çocuğuna ilişkin sünnet görüntülerini paylaşmasıyla gündeme gelmişti. Söz konusu paylaşımlar, çocukların mahremiyetinin korunması ve sosyal medyada içerik amacıyla kullanılmaları konusunda tartışmaları beraberinde getirmişti.