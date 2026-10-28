Beyoğlu’nda 5 katlı metruk binanın gece saatlerinde çökmesi paniğe neden oldu. Binanın karşısında yaşayan oyuncu Umut Özkan, deprem olduğunu sanarak yataklarından fırladıklarını söyledi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gece saatlerinde 5 katlı metruk bir binanın çökmesi mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Çöken binanın bitişiğindeki yapı da ağır hasar alırken, olayın karşısında yaşayan oyuncu Umut Özkan ve eşi büyük panik yaşadı.

(Foto: Instagram) "DEPREM SANDIK, YATAĞIMIZDAN FIRLADIK" Ufuk Özkan'ın kardeşi oyuncu Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşiyle birlikte uykularından büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirtti. Özkan, "Uykumuzdan deprem oluyor zannederek eşimle birlikte yatağımızdan fırladık. Öyle büyük bir ses, öyle korkunç bir gürültüydü ki… Meğer tam karşımızdaki iki bina çökmüş!" ifadelerini kullandı.