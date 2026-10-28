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Umut Özkan ve eşi büyük panik yaşadı: Karşılarındaki bina çöktü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Umut Özkan ve eşi büyük panik yaşadı: Karşılarındaki bina çöktü

Beyoğlu’nda 5 katlı metruk binanın gece saatlerinde çökmesi paniğe neden oldu. Binanın karşısında yaşayan oyuncu Umut Özkan, deprem olduğunu sanarak yataklarından fırladıklarını söyledi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gece saatlerinde 5 katlı metruk bir binanın çökmesi mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Çöken binanın bitişiğindeki yapı da ağır hasar alırken, olayın karşısında yaşayan oyuncu Umut Özkan ve eşi büyük panik yaşadı.

(Foto: Instagram)(Foto: Instagram)

"DEPREM SANDIK, YATAĞIMIZDAN FIRLADIK"

Ufuk Özkan'ın kardeşi oyuncu Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşiyle birlikte uykularından büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirtti.

Özkan, "Uykumuzdan deprem oluyor zannederek eşimle birlikte yatağımızdan fırladık. Öyle büyük bir ses, öyle korkunç bir gürültüydü ki… Meğer tam karşımızdaki iki bina çökmüş!" ifadelerini kullandı.

(Foto: Sosyal medya)(Foto: Sosyal medya)

Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özkan, binalarda kimsenin bulunmadığını bildiklerini ancak kış aylarında metruk yapılara sığınan sokak hayvanları için endişelendiklerini dile getirdi. Çevredeki bazı binaların da tedbir amacıyla tahliye edildiğini belirtti.

"DAHA KAÇ BİNANIN ÇÖKMESİ GEREKİYOR?"

Aynı sokakta üç gün önce de başka bir binanın çöktüğünü belirten Umut Özkan, yetkililere çağrıda bulundu.

Özkan, "Daha kaç binanın çökmesi gerekiyor? Birilerinin canı yandıktan sonra mı önlem alınacak?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Umut Özkan ve eşi büyük panik yaşadı: Karşılarındaki bina çöktü - 1

"İNSAN HAYATININ TELAFİSİ YOK"

Mahallede uzun süredir kullanılmayan ve risk oluşturduğunu düşündükleri çok sayıda bina bulunduğunu belirten Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesinden riskli yapıların incelenmesini ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi.

Umut Özkan, paylaşımını "Bir insanın hayatını kaybetmesini beklemeyelim. Çünkü insan hayatının telafisi yok" sözleriyle tamamladı.

Umut Özkan ve eşi büyük panik yaşadı: Karşılarındaki bina çöktü - 2

YANGINDAN SON ANDA KURTULMUŞTU

Beyoğlu'nda geçtiğimiz mart ayında 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıkmıştı. Yangının çıktığı dairenin bitişiğindeki binada yaşayan oyuncu Umut Özkan, eşiyle birlikte evden son anda çıkmıştı.

Yaşadıkları korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaşan Özkan, "Bugün çok zor bir şey yaşadık. Hemen yan taraftaki bina yandı. Kedilerimizi aldık, çıktık hemen" ifadelerini kullanmıştı.

#Ufuk Özkan #Beyoğlu #Umut Özkan
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