Ünlü şarkıcı Alişan, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Buse Varol ile mutlu evliliğinden iki çocuk sahibi olan Alişan, bu kez Fenerbahçe taraftarı olan 7 yaşındaki oğlu Burak'la yaşadığı eğlenceli diyalogla dikkat çekti. Minik Burak'ın şampiyonluk beklentisine ilişkin sözleri, babasını güldürdü.

"Dostlar Mahallesi" dizisinin setinde tanışan Alişan ile Buse Varol, arkadaşlıklarını aşka dönüştürerek 2018 yılında evlendi. Çift, 2019'da oğulları Burak'ı, 2021'de ise kızları Eliz'i kucaklarına alarak iki çocuklu bir aile oldu. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ikili, sosyal medya paylaşımlarıyla da aile yaşantılarından kesitleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

(Foto: Instagram) 7 YAŞINDAKİ BURAK'IN ŞAMPİYONLUK HASRETİ Fenerbahçe taraftarı olan Alişan, takımının şampiyonluk hasretini oğluyla yaptığı esprili paylaşım üzerinden gündeme taşıdı. Henüz 7 yaşında olan Burak'ın bugüne kadar şampiyonluk sevinci yaşayamamasına dikkat çeken ünlü şarkıcı, oğlunun birçok teknik direktör ve başkan değişikliğine tanıklık ettiğini belirtti.

"TALİHSİZ OĞLUM" Oğlu Burak'ın, bu yıl da şampiyon olamayacaklarını söylemesi üzerine Alişan, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "7 yaşında, daha şampiyonluk göremedi ama bolca teknik direktör ve başkan gördü. 'Neydi la deyişi' beni bitirdi. Yine de vazgeçmez takımından, talihsiz oğlum." Baba ve oğul arasındaki eğlenceli diyalog, sosyal medyada ilgi çekti.