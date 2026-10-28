Ahmet Kaya filmi "İki Gözüm Ahmet" için Yargıtay’dan dikkat çeken karar
Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan "İki Gözüm Ahmet" filmiyle ilgili davada Yargıtay, üst mahkemenin kararını bozdu. Sanatçının eşi Gülten Kaya'nın başvurusuyla başlayan süreçte, filmin gösteriminin durdurulması talebinin yeniden değerlendirilmesi için dosya alt mahkemeye gönderildi.
Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan İki Gözüm Ahmet filmiyle ilgili hukuk mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Sanatçının ailesi, filmin 2020 yılında vizyona girmesinden önce gösterimin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, filmin anonim eser niteliğinde olduğu gerekçesiyle ihtiyati tedbir talebini reddetti.
KARAR BOZULDU
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, dosyayı inceleyen Yargıtay, üst mahkemenin kararını bozdu. Kararda, filmin Ahmet Kaya'nın ailesinin rızası olmadan gösterime girdiği ve sanatçının özel hayatına ilişkin kurgusal karakterler ile olaylara yer verildiği belirtildi.
FİLMDEKİ KURGUSAL SAHNELER VE ÖZEL HAYAT VURGUSU
Kararda ayrıca, Ahmet Kaya'nın özel hayatını konu alan filmin yapılmasında kamu yararının üstün tutulmasını gerektiren bir durum bulunmadığı değerlendirmesine yer verildi.
Filmdeki kurgusal sahnelerin sanatçının ailesinin kişilik haklarına zarar verebileceği ve özel hayata saygı hakkının gözetilmesi gerektiği vurgulandı.
DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK
Davanın, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görülmesi bekleniyor. Mahkemenin vereceği yeni karar, İki Gözüm Ahmet filmiyle ilgili hukuki sürecin seyrini belirleyecek.