Sanatçının ailesi, filmin 2020 yılında vizyona girmesinden önce gösterimin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, filmin anonim eser niteliğinde olduğu gerekçesiyle ihtiyati tedbir talebini reddetti.

Ahmet Kaya 'nın hayatını konu alan İki Gözüm Ahmet filmiyle ilgili hukuk mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı.

KARAR BOZULDU

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, dosyayı inceleyen Yargıtay, üst mahkemenin kararını bozdu. Kararda, filmin Ahmet Kaya'nın ailesinin rızası olmadan gösterime girdiği ve sanatçının özel hayatına ilişkin kurgusal karakterler ile olaylara yer verildiği belirtildi.

(Foto: Sosyal medya)