Yardım faaliyetleriyle adından söz ettiren Özçelik, bu kez Mısır'da tedavi gören Gazzeli hastalar için harekete geçti. Savaşın zorlu koşulları ve ağır hastalıklarla mücadele eden 23 Gazzeli hastanın ameliyat ve tedavi masraflarını üstlenen ünlü isim, hastaları ziyaret ederek onlarla yakından ilgilendi ve moral verdi.

GAZZE'DEN MISIR'A UZANAN ZORLU ŞİFA YOLCULUĞU

Tedavi süreçleri devam eden hastaları ve ailelerini de ziyaret eden Özçelik, ziyaret sırasında hastalarla bir araya geldi. O anlar Umuda Koşanlar Derneği'nin sosyal medya sayfasından paylaşıldı. Derneğin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'den Mısır'a uzanan zorlu bir şifa yolculuğu... Savaşın ve ağır hastalıkların ortasında kalan 23 Gazzeli kardeşimizin ameliyat ve tedavi masraflarını karşılayarak yeniden sağlığına kavuşmaları için yanlarında olduk. Tedavileri sürerken onları ve ailelerini kaldıkları yerlerde ziyaret ettik; hikâyelerini dinledik, acılarını biraz olsun hafifletmeye çalıştık. İyilik sınırları aşar ve kalbe dokunur. Birlikte daha güçlüyüz."