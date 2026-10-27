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Gamze Özçelik'ten Gazzeli hastalara umut olan destek!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gamze Özçelik'ten Gazzeli hastalara umut olan destek!

Oyunculuk kariyerinin ardından kendisini yardım çalışmalarına adayan Gamze Özçelik, Gazze'den Mısır'a getirilen 23 hastanın ameliyat ve tedavi masraflarını üstlendi. Ünlü isim, tedavileri devam eden hastaları ve ailelerini de ziyaret etti.

Oyunculuğu bıraktıktan sonra hayatını insani yardım çalışmalarına adayan Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor.

(Foto: Sosyal medya)(Foto: Sosyal medya)

MISIR'DA 23 GAZZELİ HASTAYA DESTEK

Yardım faaliyetleriyle adından söz ettiren Özçelik, bu kez Mısır'da tedavi gören Gazzeli hastalar için harekete geçti. Savaşın zorlu koşulları ve ağır hastalıklarla mücadele eden 23 Gazzeli hastanın ameliyat ve tedavi masraflarını üstlenen ünlü isim, hastaları ziyaret ederek onlarla yakından ilgilendi ve moral verdi.

(Foto: Sosyal medya)(Foto: Sosyal medya)

GAZZE'DEN MISIR'A UZANAN ZORLU ŞİFA YOLCULUĞU

Tedavi süreçleri devam eden hastaları ve ailelerini de ziyaret eden Özçelik, ziyaret sırasında hastalarla bir araya geldi. O anlar Umuda Koşanlar Derneği'nin sosyal medya sayfasından paylaşıldı. Derneğin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'den Mısır'a uzanan zorlu bir şifa yolculuğu... Savaşın ve ağır hastalıkların ortasında kalan 23 Gazzeli kardeşimizin ameliyat ve tedavi masraflarını karşılayarak yeniden sağlığına kavuşmaları için yanlarında olduk. Tedavileri sürerken onları ve ailelerini kaldıkları yerlerde ziyaret ettik; hikâyelerini dinledik, acılarını biraz olsun hafifletmeye çalıştık. İyilik sınırları aşar ve kalbe dokunur. Birlikte daha güçlüyüz."

Gamze Özçelik'ten Gazzeli hastalara umut olan destek! - 1

#Gamze Özçelik
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