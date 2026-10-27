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Teoman’ın yanındaki genç kadın merak uyandırdı! Sarılarak vedalaştılar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Teoman’ın yanındaki genç kadın merak uyandırdı! Sarılarak vedalaştılar

Rock müziğin efsane ismi Teoman, Arnavutköy’de genç bir kadınla görüntülendi. Bir mekânda uzun süre sohbet eden ikilinin sarılarak vedalaşması, "Yeni bir aşk mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Rock müziğin efsane isimlerinden Teoman, yıllardır hem şarkılarıyla hem de kendine özgü tarzıyla geniş bir hayran kitlesine hitap ediyor. Son yıllarda daha samimi ve neşeli halleriyle de gündeme gelen ünlü şarkıcı, bu kez özel hayatıyla dikkat çekti.

Teoman, 16 yıllık eski sevgilisiyle görüntülenmişti. (Foto: Sosyal medya)Teoman, 16 yıllık eski sevgilisiyle görüntülenmişti. (Foto: Sosyal medya)

Teoman'ın geçmişte aşk yaşadığı isimlerden biri de oyuncu Ekin Türkmen'di. Küçük Kadınlar, Acı Hayat, Menekşe ile Halil, Ekmek Teknesi ve Adanalı gibi dizilerle tanınan Türkmen, 2010 yılında Teoman'la yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.

(Foto: Sosyal medya)(Foto: Sosyal medya)

YENİ AŞK MI?

Teoman, geçtiğimiz aylarda 16 yıl önce aşk yaşadığı eski sevgilisi Ekin Türkmen'le görüntülenmişti. Ünlü şarkıcı, bu kez de önceki gün Hürriyet'in haberine göre İstanbul'un Arnavutköy semtinde genç bir kadınla objektiflere yansıdı.

Teoman’ın yanındaki genç kadın merak uyandırdı! Sarılarak vedalaştılar - 1

Bir mekânda uzun süre sohbet eden Teoman ve genç kadın, mekândan ayrılırken sarılarak vedalaştı. İkilinin samimi halleri, akıllara "Teoman'ın hayatında yeni bir aşk mı var?" sorusunu getirdi.

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