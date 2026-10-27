Furkan Kızılay kazaya karıştı! Yaralı motosikletliye destek oldu
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"Çocuklar Duymasın" dizisinin Havuç’u Furkan Kızılay, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde otomobiliyle motosiklete çarptı. Kazanın ardından yaralı sürücünün yardımına koşan oyuncu, sağlık ekipleri gelene kadar genci sakinleştirdi.
"Çocuklar Duymasın" dizisinde hayat verdiği Havuç karakteriyle tanınan Furkan Kızılay, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde trafik kazasına karıştı. Bir süredir eşiyle birlikte Sapanca'da yaşayan oyuncu, otomobiliyle ilerlediği sırada motosikletle çarpıştı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE İLK MÜDAHALEYİ YAPTI
Kazanın ardından aracından inen Furkan Kızılay, yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Hafif sıyrıklar yaşadığı belirtilen sürücünün sağlık ekipleri gelene kadar yanında kalan oyuncu, "İyi misin? Korkma, merak etme" diyerek genci sakinleştirmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.