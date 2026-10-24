2000'Lİ YILLARA DAMGA VURDU

24 Aralık 1968'de İstanbul'da dünyaya gelen Nevzat Doğansoy, müzikle çocukluk yıllarında mandolin çalarak tanıştı. Üniversite yıllarında elektro gitara yönelen sanatçı, 1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başladı.

2000 yılında Teoman'ın Türkiye turnesine katılan Nev, 2001 yılında yayımladığı ilk albümü Her Şeye Rağmen ile geniş kitlelerce tanındı. Sanatçı, özellikle albümde yer alan "Zor" şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı.

"Sen Gibi", "Işığım ve Gölgem" ve "Bir Nev-i Alaturka" gibi çalışmalara imza atan Nev, pop-rock müziği ile Türk sanat müziğini buluşturan yorumuyla müzik kariyerinde kendine özgü bir yer edindi.