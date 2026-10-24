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Nev yeniden entübe edildi, menajeri acil kan bağışı istedi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Nev yeniden entübe edildi, menajeri acil kan bağışı istedi

2000’li yıllarda "Zor" ve "Sen Gibi" şarkılarıyla hafızalara kazınan 57 yaşındaki şarkıcı Nev, yeniden entübe edildi. Menajeri İlker Ercan, sağlık durumunun kritik olduğunu açıklayarak acil kan bağışı çağrısında bulundu.

2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Nev, geçtiğimiz ay karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan 57 yaşındaki sanatçı, çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edilmişti. Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan şarkıcının daha sonra yoğun bakımdan çıktığı ve karaciğer nakli beklediği açıklanmıştı.

YENİDEN ENTÜBE EDİLDİ

"Zor", "Sen Gibi", "Benmişim" ve "Mühürlü Kaderim" gibi şarkılarıyla tanınan Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme, hayranlarını üzdü.

Şarkıcının menajeri İlker Ercan, Nev'in yeniden entübe edildiğini duyurarak sevenlerinden dua istedi.

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merhaba dostlar, dün gece Nev tekrar entübe edildi. Durum çok kritik, dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Nev'in durumu kritik. (Foto: Instagram) Şarkıcı Nev'in durumu kritik. (Foto: Instagram)

NEV İÇİN ACİL KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Şarkıcı için acil kan bağışı çağrısında da bulunan İlker Ercan, Nev'in yoğun kanama nedeniyle kana ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Ercan, 0 Rh pozitif kan grubuna sahip ve kan bağışına engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan kişileri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne davet etti. Menajer, bağışların Nevzat Doğansoy adına yapılmasını istedi.

(Foto: Sosyal medya)(Foto: Sosyal medya)

2000'Lİ YILLARA DAMGA VURDU

24 Aralık 1968'de İstanbul'da dünyaya gelen Nevzat Doğansoy, müzikle çocukluk yıllarında mandolin çalarak tanıştı. Üniversite yıllarında elektro gitara yönelen sanatçı, 1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başladı.

2000 yılında Teoman'ın Türkiye turnesine katılan Nev, 2001 yılında yayımladığı ilk albümü Her Şeye Rağmen ile geniş kitlelerce tanındı. Sanatçı, özellikle albümde yer alan "Zor" şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı.

"Sen Gibi", "Işığım ve Gölgem" ve "Bir Nev-i Alaturka" gibi çalışmalara imza atan Nev, pop-rock müziği ile Türk sanat müziğini buluşturan yorumuyla müzik kariyerinde kendine özgü bir yer edindi.

Nev yeniden entübe edildi, menajeri acil kan bağışı istedi - 1

ÜNLÜLERDEN DESTEK

Yonca Evcimik ve Yalın başta olmak üzere birçok ünlü isim, kan bağışı çağrısında bulunarak sevenlerinden destek istedi. Kan bağışı için yapılan paylaşımlar kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

(Foto: Instagram)(Foto: Instagram)

#Nevzat Doğansoy #Nev
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