Nev yeniden entübe edildi, menajeri acil kan bağışı istedi
2000’li yıllarda "Zor" ve "Sen Gibi" şarkılarıyla hafızalara kazınan 57 yaşındaki şarkıcı Nev, yeniden entübe edildi. Menajeri İlker Ercan, sağlık durumunun kritik olduğunu açıklayarak acil kan bağışı çağrısında bulundu.
2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Nev, geçtiğimiz ay karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan 57 yaşındaki sanatçı, çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edilmişti. Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan şarkıcının daha sonra yoğun bakımdan çıktığı ve karaciğer nakli beklediği açıklanmıştı.
YENİDEN ENTÜBE EDİLDİ
"Zor", "Sen Gibi", "Benmişim" ve "Mühürlü Kaderim" gibi şarkılarıyla tanınan Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme, hayranlarını üzdü.
Şarkıcının menajeri İlker Ercan, Nev'in yeniden entübe edildiğini duyurarak sevenlerinden dua istedi.
Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merhaba dostlar, dün gece Nev tekrar entübe edildi. Durum çok kritik, dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.
NEV İÇİN ACİL KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI
Şarkıcı için acil kan bağışı çağrısında da bulunan İlker Ercan, Nev'in yoğun kanama nedeniyle kana ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Ercan, 0 Rh pozitif kan grubuna sahip ve kan bağışına engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan kişileri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne davet etti. Menajer, bağışların Nevzat Doğansoy adına yapılmasını istedi.