Perihan Savaş ile merhum oyuncu Yılmaz Zafer'in 1994 doğumlu oğulları Savaş Zafer, üç yıldır Melis Ketenci ile evli. Çiftin ilişkisine dair ortaya çıkan bir detay ise dikkat çekti.

Melis Ketenci'nin, kayınvalidesi Perihan Savaş'a "Anne" yerine "Perihan Teyze" diye hitap ettiği öğrenildi.

"ANNE DEMENE HİÇ GEREK YOK"

Melis Ketenci, söz konusu hitap şeklinin nedenini anlattı. Savaş Zafer ile evlenmeden önce de Perihan Savaş ile tanışıklığı olduğunu belirten Ketenci, süreci şu sözlerle anlattı:

"Biz Savaş ile evlenmeden önce arkadaştık ve ben annesine hep 'Perihan Teyze' diye hitap ediyordum. Evlendikten sonra Perihan Teyze'ye, 'Size nasıl hitap etmemi istersiniz?' diye sordum. O da 'Perihan Teyze diyebilirsin, hiç anne demene gerek yok' dedi."

Perihan Savaş ve oğlu Yılmaz Zafer. (Foto: Sosyal medya)