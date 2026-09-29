2024 yılında Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini anlaşmalı olarak sonlandıran Buse Terim , bir süredir Batu Son ile yaşadığı aşkla gündeme geliyordu. Terim, bu kez kızı Nil'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından günlük hayatından kesitleri paylaşan Buse Terim, kızı Nil'in rahatsızlanmasının ardından doktora götürüldüğünü belirtti. Yapılan testlerde Nil'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Terim, kızının yaşadığı belirtileri de takipçileriyle paylaştı.

Terim, paylaşımında, "2026'da hâlâ Kovid varmış arkadaşlar. Ben de duyunca ufak çaplı bir şok geçirdim. Merhaba Kovid pozitif" ifadelerini kullandı.

Kızının birkaç gündür hafif ateş, boğaz ağrısı ve karın ağrısı yaşadığını belirten Buse Terim, şöyle konuştu:

"Paylaşımdan sonra çok fazla mesaj aldım. Evet arkadaşlar, Kovid hâlâ varmış. Nil'in birkaç gündür hafif ateşi, boğaz ağrısı, karın ağrısı olduğu için doktora götürdüm. Tahlillerde Kovid pozitif geldi. Acayip bir kemik ağrısından bahsediyordu ve 'Başım dönüyor' diyordu. Boğazı ve ciğerleri temiz ama ateşi yoktu."

"MAALESEF İLACI YOK"

Kızının sağlık durumunu doktor kontrolünde takip ettiklerini belirten Terim, Covid-19 nedeniyle okulda da hastalıkların arttığını söyledi.

Buse Terim, "Okulda da hastalıkların başladığını biliyorum ama kimseden Covid duymamıştım. Doktorumuza sorduğumda Covid'in çok olduğunu söyledi. Maalesef ilacı yok, o yüzden de yapabileceğimiz bir şey de yok. Yapacağımız tek şey bol bol vitamin alması" dedi.

VELİLERİ BİLGİLENDİRDİ

Nil'in cuma gününden beri okula gitmediğini belirten Terim, okul grubundaki velileri de kızının hastalığı konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.

Terim, "Ben okul grubundaki tüm velileri bilgilendirdim. Bunu çok önemsiyorum. Bazen hastalıkların saklandığını görüyorum ama bu yapılmaması lazım" sözleriyle velilere de çağrıda bulundu.

Buse Terim’in, Volkan Bahçekapılı ile evliliğinden Naz ve Nil adında iki kızı bulunuyor. (Foto: Sosyal medya)