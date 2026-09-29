Ali Hürol'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu!
Tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına ve seslendirme çalışmalarına uzanan kariyeriyle iz bırakan Ali Hürol, 76 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kalp rahatsızlığı ve çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçının vefat haberi, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.
Tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına, seslendirmeden yönetmenliğe uzanan sanat kariyeriyle iz bırakan Ali Hürol, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir kalp rahatsızlığı ve çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçının vefat haberini, 2021 yılında hayatını kaybeden oyuncu Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın duyurdu.
"BABAMIN EN YAKIN DOSTLARINDAN BİRİYDİ"
Ali Hürol'un vefatını duyuran Arda Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda usta sanatçıya duyduğu sevgiyi ve özlemi dile getirdi. Hürol'u amcası olarak gören Aydın, çocukluğundan itibaren kendisini ve çevresindekileri koruyup kolladığını belirtti.
Hürol'un yalnızca sanat kariyeriyle değil, hayatına dokunduğu insanlarla kurduğu güçlü bağlarla da hatırlandığını ifade eden Arda Aydın, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Çok sevgili canım Amcam, Mert'in ve Zeyno'nun babası, Ferhunde Teyzemin 52 yıllık hayat arkadaşı yoldaşı, babamın en yakın dostlarından biri Ali Hürol dünya değiştirdi. Üstümde çok emeği hakkı var, ödenmez. Nasıl bir tiyatrocu olduğunu çocukları ve tüm birlikte çalıştığı rol arkadaşlarının çocuklarının bu mesleğe tutkuyla bağlanmasından anlarsınız. Hepimizi korur kollar, kendi çocuklarından ayırt etmezdi. Yattığı yerde huzur bulsun. O'nu en son Antalya Altın Portakal'da seslendirme sergisinde Serdal Güzel'in çektiği kendi fotoğrafı önünde çekmiştim. Hoşçakal Amca. Babama ve tüm amcalarıma selam…"
Ali Hürol'un vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında üzüntü yarattı. Usta sanatçıdan geriye; tiyatro sahnelerinde, televizyon ekranlarında ve seslendirdiği karakterlerde bıraktığı izlerin yanı sıra yetiştirdiği sanatçılar ve kendisini tanıyanların anıları kaldı.
Ali Hürol kimdir?
Ali Hürol, 17 Temmuz 1950'de Ankara'da dünyaya geldi. Babası tiyatro oyuncusu Ekmel Hürol, annesi ise opera sanatçısı Meserret Soyak'tı. Sanatla iç içe bir ailede büyüyen Hürol, Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden mezun oldu.
Profesyonel tiyatro hayatına 1968-1969 sezonunda Ankara Mithatpaşa Tiyatrosu'nda başlayan Hürol, Devlet Tiyatroları'nda da görev yaptı. 1980 yılında Devlet Tiyatroları'ndan ayrılan sanatçı, kendi tiyatrosunu kurdu.
Kırk yılı aşkın sanat hayatı boyunca yaklaşık 100 oyunda rol alan Ali Hürol, 30 civarında yetişkin oyununun yanı sıra çok sayıda çocuk oyununun yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendi. "Tatlı Çarşamba" ve "Komşu Köyün Delisi" rol aldığı yapımlar arasında yer aldı.
Seslendirme sanatçısı ve rejisör olarak da çalıştı
Ali Hürol'un sanat kariyeri tiyatroyla sınırlı kalmadı. TRT'nin çeşitli yapımlarında seslendirme sanatçısı ve rejisör olarak görev yapan Hürol, 2001-2014 yılları arasında bazı televizyon dizilerinde de kamera karşısına geçti.
Tiyatro, televizyon ve seslendirme alanlarında çalışmalarını sürdüren Ali Hürol, uzun sanat hayatı boyunca pek çok projede yer alarak Türk sanat dünyasında iz bıraktı.