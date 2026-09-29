Bir süredir kalp rahatsızlığı ve çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçının vefat haberini, 2021 yılında hayatını kaybeden oyuncu Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın duyurdu.

Ali Hürol hayatını kaybetti. (Foto: Sosyal medya)

"BABAMIN EN YAKIN DOSTLARINDAN BİRİYDİ"

Ali Hürol'un vefatını duyuran Arda Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda usta sanatçıya duyduğu sevgiyi ve özlemi dile getirdi. Hürol'u amcası olarak gören Aydın, çocukluğundan itibaren kendisini ve çevresindekileri koruyup kolladığını belirtti.

Hürol'un yalnızca sanat kariyeriyle değil, hayatına dokunduğu insanlarla kurduğu güçlü bağlarla da hatırlandığını ifade eden Arda Aydın, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Çok sevgili canım Amcam, Mert'in ve Zeyno'nun babası, Ferhunde Teyzemin 52 yıllık hayat arkadaşı yoldaşı, babamın en yakın dostlarından biri Ali Hürol dünya değiştirdi. Üstümde çok emeği hakkı var, ödenmez. Nasıl bir tiyatrocu olduğunu çocukları ve tüm birlikte çalıştığı rol arkadaşlarının çocuklarının bu mesleğe tutkuyla bağlanmasından anlarsınız. Hepimizi korur kollar, kendi çocuklarından ayırt etmezdi. Yattığı yerde huzur bulsun. O'nu en son Antalya Altın Portakal'da seslendirme sergisinde Serdal Güzel'in çektiği kendi fotoğrafı önünde çekmiştim. Hoşçakal Amca. Babama ve tüm amcalarıma selam…"