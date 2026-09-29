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Cengiz Coşkuner tatilde rahatsızlandı! Yoğun bakıma alındı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cengiz Coşkuner tatilde rahatsızlandı! Yoğun bakıma alındı

Türk müziğinin usta isimlerinden Cengiz Coşkuner, Datça'da yaşadığı solunum sıkıntısının ardından hastaneye kaldırıldı. 76 yaşındaki sanatçının yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği öğrenildi.

Türk müziğinin önemli gitarist, besteci ve aranjörlerinden Cengiz Coşkuner, tatil için bulunduğu Muğla'nın Datça ilçesinde rahatsızlanarak yoğun bakıma alındı. 76 yaşındaki Coşkuner'in aniden solunum sıkıntısı yaşadığı öğrenildi.

Cengiz Coşkuner solunum sıkıntısı sonrası entübe edildi. (Foto: Sosyal medya)Cengiz Coşkuner solunum sıkıntısı sonrası entübe edildi. (Foto: Sosyal medya)

ENTÜBE EDİLDİ

İlk müdahalesi Datça Devlet Hastanesi'nde yapılan Coşkuner, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine önce Marmaris'e, ardından Bodrum'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi sürdürülen Coşkuner'in entübe edildiği öğrenildi.

Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy'un efsane gitaristiydi. (Foto: Sosyal medya)Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy'un efsane gitaristiydi. (Foto: Sosyal medya)

ÜNLÜ SANATÇILARLA ÇALIŞTI

Elektrogitarı kendine özgü tarzıyla icra eden Cengiz Coşkuner, kariyeri boyunca Orhan Gencebay, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Selami Şahin, Coşkun Sabah ve Neşe Karaböcek gibi çok sayıda sanatçıyla çalıştı.

Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği "Duvardaki Resim", "Gelin" ve "Unutulan" gibi eserlerin bestelerine imza atan Coşkuner, 1986'dan itibaren yayımladığı çok sayıda enstrümantal albümle tanındı.

Cengiz Coşkuner tatilde rahatsızlandı! Yoğun bakıma alındı - 1

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