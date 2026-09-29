Türk müziğinin önemli gitarist, besteci ve aranjörlerinden Cengiz Coşkuner, tatil için bulunduğu Muğla'nın Datça ilçesinde rahatsızlanarak yoğun bakıma alındı. 76 yaşındaki Coşkuner'in aniden solunum sıkıntısı yaşadığı öğrenildi.

İlk müdahalesi Datça Devlet Hastanesi'nde yapılan Coşkuner, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine önce Marmaris'e, ardından Bodrum'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy'un efsane gitaristiydi. (Foto: Sosyal medya)

ÜNLÜ SANATÇILARLA ÇALIŞTI

Elektrogitarı kendine özgü tarzıyla icra eden Cengiz Coşkuner, kariyeri boyunca Orhan Gencebay, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Selami Şahin, Coşkun Sabah ve Neşe Karaböcek gibi çok sayıda sanatçıyla çalıştı.

Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği "Duvardaki Resim", "Gelin" ve "Unutulan" gibi eserlerin bestelerine imza atan Coşkuner, 1986'dan itibaren yayımladığı çok sayıda enstrümantal albümle tanındı.