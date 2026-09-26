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MasterChef'te büyük panik! Emre'nin yardımına Mehmet Şef yetişti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MasterChef'te büyük panik! Emre'nin yardımına Mehmet Şef yetişti

MasterChef Türkiye'de ödül oyunu sırasında korku dolu anlar yaşandı. Yemek yerken nefes almakta zorlanan Emre'ye Mehmet Şef, Heimlich manevrasıyla müdahale etti.

MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödül heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, büyük ödülü kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiledi.

100 BİN TL'LİK ÖDÜL İÇİN YARIŞTILAR

Sebze yemekleri konseptinin hazırlandığı ilk etapta başarılı bir performans ortaya koyan mavi takım, turu geçen taraf oldu.

Emre'nin yemek yerken nefes almakta zorlandığını gören Mehmet Şef, hiç beklemeden müdahale etti.(Foto: Sosyal medya)Emre'nin yemek yerken nefes almakta zorlandığını gören Mehmet Şef, hiç beklemeden müdahale etti.(Foto: Sosyal medya)

ÖDÜLÜN SAHİBİ NİLAY OLDU

Bireysel final etabında ise yarışmacılardan Bayramiç beyazı kullanarak yaratıcı tabaklar hazırlamaları istendi. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayarak rakiplerini geride bırakan Nilay, 100 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

MasterChef'te büyük panik! Emre'nin yardımına Mehmet Şef yetişti - 1

MEHMET ŞEF, EMRE'YE HEIMLICH MANEVRASI UYGULADI

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise bireysel oyun öncesinde yaşandı. Yarışmacılardan Emre'nin boğazına yemek kaçması, stüdyoda kısa süreli paniğe neden oldu.

Mehmet Şef, yarışmacıyı Heimlich manevrasıyla kurtardı. (Foto: Sosyal medya)Mehmet Şef, yarışmacıyı Heimlich manevrasıyla kurtardı. (Foto: Sosyal medya)

EMRE'NİN SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU

Durumu fark eden Mehmet Şef, saniyeler içinde müdahale ederek Emre'ye Heimlich manevrası uyguladı. Sağlık ekipleri de hızla müdahalede bulundu.

Emre'nin sağlık durumunun iyi olduğunun öğrenilmesiyle stüdyodaki herkes rahat bir nefes aldı.

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