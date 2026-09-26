MasterChef'te büyük panik! Emre'nin yardımına Mehmet Şef yetişti
MasterChef Türkiye'de ödül oyunu sırasında korku dolu anlar yaşandı. Yemek yerken nefes almakta zorlanan Emre'ye Mehmet Şef, Heimlich manevrasıyla müdahale etti.
MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödül heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, büyük ödülü kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiledi.
100 BİN TL'LİK ÖDÜL İÇİN YARIŞTILAR
Sebze yemekleri konseptinin hazırlandığı ilk etapta başarılı bir performans ortaya koyan mavi takım, turu geçen taraf oldu.
ÖDÜLÜN SAHİBİ NİLAY OLDU
Bireysel final etabında ise yarışmacılardan Bayramiç beyazı kullanarak yaratıcı tabaklar hazırlamaları istendi. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayarak rakiplerini geride bırakan Nilay, 100 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.
MEHMET ŞEF, EMRE'YE HEIMLICH MANEVRASI UYGULADI
Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise bireysel oyun öncesinde yaşandı. Yarışmacılardan Emre'nin boğazına yemek kaçması, stüdyoda kısa süreli paniğe neden oldu.
EMRE'NİN SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU
Durumu fark eden Mehmet Şef, saniyeler içinde müdahale ederek Emre'ye Heimlich manevrası uyguladı. Sağlık ekipleri de hızla müdahalede bulundu.
Emre'nin sağlık durumunun iyi olduğunun öğrenilmesiyle stüdyodaki herkes rahat bir nefes aldı.