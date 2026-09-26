MasterChef Türkiye'de ödül oyunu sırasında korku dolu anlar yaşandı. Yemek yerken nefes almakta zorlanan Emre'ye Mehmet Şef, Heimlich manevrasıyla müdahale etti.

MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödül heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, büyük ödülü kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiledi. 100 BİN TL'LİK ÖDÜL İÇİN YARIŞTILAR Sebze yemekleri konseptinin hazırlandığı ilk etapta başarılı bir performans ortaya koyan mavi takım, turu geçen taraf oldu.

Emre'nin yemek yerken nefes almakta zorlandığını gören Mehmet Şef, hiç beklemeden müdahale etti.(Foto: Sosyal medya) ÖDÜLÜN SAHİBİ NİLAY OLDU Bireysel final etabında ise yarışmacılardan Bayramiç beyazı kullanarak yaratıcı tabaklar hazırlamaları istendi. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayarak rakiplerini geride bırakan Nilay, 100 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

MEHMET ŞEF, EMRE'YE HEIMLICH MANEVRASI UYGULADI Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise bireysel oyun öncesinde yaşandı. Yarışmacılardan Emre'nin boğazına yemek kaçması, stüdyoda kısa süreli paniğe neden oldu.