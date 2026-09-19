Berkay Şahin, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Ankara konserini 30 Eylül'e erteledi
Şarkıcı Berkay Şahin, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Serumlu paylaşımıyla hayranlarını endişelendiren ünlü şarkıcı, Ankara konserini 30 Eylül'e erteledi.
Geçtiğimiz ay eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte üçüncü kez anne-baba olan Berkay Şahin, bu kez yaşadığı sağlık problemiyle gündeme geldi.
HASTANELİK OLDU
Sosyal medya hesabından serum tedavisi gördüğü anlara ilişkin bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı, hayranlarını endişelendirdi. Hastanede tedavi gören Berkay Şahin, sağlık sorunları nedeniyle Ankara konserini ileri bir tarihe erteledi.
KONSERİNİ ERTELEDİ, SAĞLIK SORUNUNA İLİŞKİN DETAY VERMEDİ
Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü Ankara konserimizi çok arayı açmadan, sağlık problemleri nedeniyle 30 Eylül Çarşamba gününe erteliyoruz. Özür dileriz." ifadelerini kullandı.
Berkay Şahin'in sağlık sorununa ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Ünlü şarkıcının tedavisinin ardından sahnelere dönmesi bekleniyor.
ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE-BABA OLDULAR
2016 yılında Özlem Ada Şahin ile evlenen Berkay Şahin'in Arya, Zeynep Mira ve geçtiğimiz ay dünyaya gelen Mihre adında üç kızı bulunuyor. Çift, kızları Mihre'nin doğumuyla birlikte üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.