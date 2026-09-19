Geçtiğimiz ay eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte üçüncü kez anne-baba olan Berkay Şahin, bu kez yaşadığı sağlık problemiyle gündeme geldi.

HASTANELİK OLDU

Sosyal medya hesabından serum tedavisi gördüğü anlara ilişkin bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı, hayranlarını endişelendirdi. Hastanede tedavi gören Berkay Şahin, sağlık sorunları nedeniyle Ankara konserini ileri bir tarihe erteledi.