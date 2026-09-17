Can Göçer, University College London'da (UCL) Ekonomi ve Politika eğitimi aldı. Can, eğitimini "First-Class Honours" derecesiyle tamamlayarak mezun oldu.

Ferhat Göçer, 2001-2008 yılları arasında Ayla Göksel ile evlilik yaşadı. Ünlü şarkıcının bu evliliğinden oğlu Can dünyaya geldi.

Ünlü şarkıcı, oğlunun mezuniyet anlarına ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak bu özel günü sevenleriyle de paylaştı.

"Bir baba için evladının kendi emeği, disiplini ve azmiyle yolunu çizdiğini görmek tarifsiz bir gurur."

Oğlunun başarısıyla büyük bir gurur yaşayan Ferhat Göçer, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Oğlum Can, University College London'dan (UCL) Ekonomi bölümünden 'First-Class Honours' derecesiyle mezun oldu, ardından dünya ikincisi Imperial College London'da yüksek lisansı kazandı... Bir babanın gurur günü... Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam... İyi dilek ve tebriklerini esirgemeyen tüm dostlara teşekkürler."

Ferhat Göçer, 2023 yılında da oğlu Can'ın UCL'yi kazandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. O dönem yaşadığı mutluluğu şu sözlerle paylaşmıştı:

"Dostlar... Oğlum Can, dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesinden biri olan UCL'i kazandı... Nasıl gurur, nasıl bir mutluluk anlatamam sizlere, paylaşmak istedim... Başta bizlere hayırlı bir evlat yetiştirmiş olan annesi Ayla'ya ve Can'ın hayatına dokunmuş, emek vermiş herkese sonsuz teşekkürler."

Can Göçer'in eğitim gördüğü University College London'da (UCL) dünyaca ünlü birçok isim de öğrenim gördü. Telefonun mucidi Alexander Graham Bell ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandhi'nin yanı sıra ünlü yönetmen Christopher Nolan, Coldplay grubunun solisti Chris Martin ve oyuncu Ricky Gervais de bu üniversitenin öğrencileri arasında yer aldı.