Münir Canar, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Devlet Tiyatrolarının usta ismi, hocamız Münir Canar'ı kaybettik. Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının en değerli çınarlarından, Devlet Tiyatrolarından emekli duayen sanatçımız, hocamız Münir Canar'ın 81 yaşında aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ömrünü sanata adayan Münir Canar, Devlet Tiyatroları çatısı altında oyuncu ve yönetmen olarak pek çok esere hayat verdi. Sahnedeki güçlü yorumunun yanı sıra sinema ve televizyon ekranlarında da kendine özgü oyunculuğuyla derin izler bıraktı. Değerli üstadımız Münir Canar'ı saygı, sevgi ve rahmetle anıyor, başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, hatırası daim olsun. Seni çok özleyeceğiz."