Wilma Elles, sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yaptı.

"ZAYIFLAMAK AÇ KALMAK DEĞİL"

Sabah'ın haberine göre, Elles, "Zayıflamak aç kalmak değil. Yiyip içerek, kendimizi sürekli kısıtlamayarak da istediğimiz vücuda kavuşabiliriz. Çok fazla spor yapmaya da gerek yok. Doğru ve dengeli beslenmek, hücrelerin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri almak çok önemli" dedi.