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Wilma Elles’ten kilo vermek isteyenlere önemli tavsiyeler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Wilma Elles’ten kilo vermek isteyenlere önemli tavsiyeler

Ünlü oyuncu Wilma Elles, İstanbul’da katıldığı bir etkinlikte sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti. Sağlıklı yaşamın yalnızca az yemek ve yoğun spor yapmaktan ibaret olmadığını belirten Elles, dengeli beslenmenin önemini vurguladı.

Sağlıklı yaşam konusunda açıklamalarda bulunan Wilma Elles, zayıflamanın aç kalmak anlamına gelmediğini söyledi.

Wilma Elles, sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yaptı.Wilma Elles, sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yaptı.

"ZAYIFLAMAK AÇ KALMAK DEĞİL"

Sabah'ın haberine göre, Elles, "Zayıflamak aç kalmak değil. Yiyip içerek, kendimizi sürekli kısıtlamayarak da istediğimiz vücuda kavuşabiliriz. Çok fazla spor yapmaya da gerek yok. Doğru ve dengeli beslenmek, hücrelerin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri almak çok önemli" dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

DÖRT ÇOCUK ANNESİ

Türk vatandaşlığı aldıktan sonra Mücella Elles adını kullanan Wilma Elles, 2022 yılında avukat Mehmet Şah Çelik ile evlendi. Elles, dört çocuk annesi.

Oyuncunun 2015 yılında dünyaya gelen ikizleri Milat ve Melodi'nin babası, eski eşi iş insanı Kerem Göğüş. Elles ile Göğüş, 2019 yılında yollarını ayırdı.

Wilma Elles’ten kilo vermek isteyenlere önemli tavsiyeler - 1

Elles'in Mehmet Şah Çelik ile evliliğinden ise iki çocuğu bulunuyor. Çiftin kızı Tiara Manolya, Ekim 2023'te dünyaya geldi. Çift, Eylül 2025'te ise oğulları Leon Mirza'yı kucaklarına aldı.

Böylece Wilma Elles'in dört çocuğu bulunuyor.

Wilma Elles ve çocukları. Kaynak: InstagramWilma Elles ve çocukları. Kaynak: Instagram

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