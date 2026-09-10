Son yıllarda yaşadığı sağlık sorunları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, yıllar sonra yeni bir oyunla tiyatro sahnelerine döneceğini duyurmuştu.

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"KALP KRİZİ GEÇİRDİ" İDDİALARINA YANIT

İddialara göre Erbil, önceki gün evinde prova yaptığı sırada aniden fenalaştı. Yakınları tarafından hastaneye götürüldüğü öne sürülen 69 yaşındaki şovmenin, yapılan kontrollerin ardından kalp damarına stent takıldığı ve tedavisinin sürdüğü iddia edildi.

Söz konusu iddiaların sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Mehmet Ali Erbil'in basın danışmanı Perim Özgeldi açıklama yaptı.