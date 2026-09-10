Mehmet Ali Erbil’in kalp krizi geçirdiği ve stent takıldığı iddialarına yalanlama geldi
Kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Mehmet Ali Erbil hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü şovmenin basın danışmanı Perim Özgeldi, iddiaları yalanlayarak Erbil’in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Son yıllarda yaşadığı sağlık sorunları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, yıllar sonra yeni bir oyunla tiyatro sahnelerine döneceğini duyurmuştu.
"KALP KRİZİ GEÇİRDİ" İDDİALARINA YANIT
İddialara göre Erbil, önceki gün evinde prova yaptığı sırada aniden fenalaştı. Yakınları tarafından hastaneye götürüldüğü öne sürülen 69 yaşındaki şovmenin, yapılan kontrollerin ardından kalp damarına stent takıldığı ve tedavisinin sürdüğü iddia edildi.
Söz konusu iddiaların sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Mehmet Ali Erbil'in basın danışmanı Perim Özgeldi açıklama yaptı.
"BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"
İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Özgeldi, Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Perim Özgeldi, "Mehmet Ali Bey gayet iyi, sağlığı yerinde. Böyle bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
Böylece Mehmet Ali Erbil'in kalp krizi geçirdiği ve kalp damarına stent takıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.