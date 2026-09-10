Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Mehmet Ali Erbil’den sevenlerini korkutan bir haber geldi. 69 yaşındaki ünlü şovmenin kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Erbil, Maslak’taki bir hastanede tedavi altına alınırken tıkalı damarına stent takıldı.

69 yaşındaki ünlü televizyon şovmeni ve programcı Mehmet Ali Erbil, son yıllarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu. Uzun yıllardır "kaçış sendromu" adlı kronik rahatsızlıkla mücadele eden Erbil, 2018 yılında da evinde geçirdiği kazayla zor günler yaşamıştı.

YILLARDIR SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYOR Kaçış sendromu; kılcal damarlardan sıvı ve proteinlerin dokulara sızmasına, ani tansiyon düşmesine, ödeme, kanın yoğunlaşmasına ve ağır ataklarda şok tablosuna yol açabilen nadir bir hastalık olarak biliniyor.