Mehmet Ali Erbil evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı, kalp krizi sonrası tıkalı damarına stent takıldı
Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Mehmet Ali Erbil’den sevenlerini korkutan bir haber geldi. 69 yaşındaki ünlü şovmenin kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Erbil, Maslak’taki bir hastanede tedavi altına alınırken tıkalı damarına stent takıldı.
69 yaşındaki ünlü televizyon şovmeni ve programcı Mehmet Ali Erbil, son yıllarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu. Uzun yıllardır "kaçış sendromu" adlı kronik rahatsızlıkla mücadele eden Erbil, 2018 yılında da evinde geçirdiği kazayla zor günler yaşamıştı.
YILLARDIR SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYOR
Kaçış sendromu; kılcal damarlardan sıvı ve proteinlerin dokulara sızmasına, ani tansiyon düşmesine, ödeme, kanın yoğunlaşmasına ve ağır ataklarda şok tablosuna yol açabilen nadir bir hastalık olarak biliniyor.
Erbil, 2018 yılında evinde geçirdiği kazada kaburgalarını kırmış ve akciğer zarından yaralanmıştı. Uzun süren tedavi ve yoğun bakım sürecinin ardından Erbil'in 2020 yılında "kemik iliğindeki değişim" nedeniyle kök hücre tedavisi gördüğü bildirilmişti.
Geçtiğimiz yıl kaçış sendromu rahatsızlığı yeniden nükseden Erbil, yaşadığı zorlu sürecin ardından yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyordu.
EVİNDE FENALAŞTI
Çalışmalarını evinde sürdüren ünlü şovmen, aniden fenalaştı. Mehmet Ali Erbil'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
DAMARINA STENT TAKILDI
Sabah gazetesinden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, evinde fenalaşan Mehmet Ali Erbil, yakınları tarafından vakit kaybetmeden Maslak'taki bir hastaneye kaldırıldı.
Doktorların müdahalesiyle operasyona alınan Erbil'in tıkalı damarına stent takıldı. Ünlü şovmenin sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin takip edildiği öğrenildi.