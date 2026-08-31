A.B.İ.'nin merakla beklenen afişi yayınlandı!
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İkinci sezonuyla çok yakında atv ekranlarında yeniden seyirciyle buluşacak olan OGM Pictures imzalı 'A.B.İ.' yeni sezon afişini yayınladı. Uzun yıllar sonra yeniden aynı projede buluşan Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel, dizinin yeni sezon afişinde birlikte yer aldı.
Geçtiğimiz haftalarda çekimlerine başlayan 'A.B.İ.', Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i yıllar sonra aynı projede buluşturmasıyla sosyal medyada büyük ilgi yaratmıştı. 'A.B.İ.'nin dünyasına dair ilk ipuçlarını taşıyan afişte, ikilinin güçlü uyumu dikkat çekiyor.
'A.B.İ.', güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle 8 Eylül Salı 'atv' ekranlarında izleyiciyle buluşacak.