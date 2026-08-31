A.B.İ.'nin merakla beklenen afişi yayınlandı!

İkinci sezonuyla çok yakında atv ekranlarında yeniden seyirciyle buluşacak olan OGM Pictures imzalı 'A.B.İ.' yeni sezon afişini yayınladı. Uzun yıllar sonra yeniden aynı projede buluşan Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel, dizinin yeni sezon afişinde birlikte yer aldı.