Türk tiyatrosunda acı kayıp: Usta sanatçı Faruk Günuğur'a son veda
Tiyatronun duayen isimlerinden usta oyuncu Faruk Günuğur’dan gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu. 78 yaşında hayatını kaybeden Günuğur, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü ve tiyatro dünyasının usta isimlerinden Faruk Günuğur, 26 Ağustos 2026 tarihinde Ankara'da hayatını kaybetti. Günuğur'un vefat haberini Devlet Tiyatroları, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
CENAZE TÖRENİ PROGRAMI BELLİ OLDU
Devlet Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada, Faruk Günuğur için 27 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te Büyük Tiyatro'da tören düzenleneceği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Devlet Tiyatroları ailesi olarak, eski Genel Müdürlerimizden, değerli sanatçımız Faruk Günuğur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli sanatçımız için 27 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te Büyük Tiyatro'da düzenlenecek törenin ardından, ikindi namazını müteakip Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm Devlet Tiyatroları camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz."
Usta oyuncunun vefatı sanat camiasını yasa boğarken, meslektaşı Güven Hokna'nın yaptığı paylaşım, Faruk Günuğur ile kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan eşi Füsun Günuğur'un sahnelerle kenetlenen yaşam öyküsünü yeniden gündeme getirdi.
"SEVGİLİ FÜSUN'A KAVUŞTU"
Usta oyuncu Güven Hokna, yakın dostu Faruk Günuğur'un vefatının ardından sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Günuğur'un fotoğrafına yer veren Hokna, duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Sevgili arkadaşımız Faruk Günuğur'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Mekânı cennet olsun. Nurlarda uyusun. Sevgili Füsun'a kavuştu."
HACETTEPE'DE BAŞLAYAN BİR ÖMÜRLÜK SEVDA
Güven Hokna'nın mesajında bahsettiği bu bağ, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı yıllarına dayanıyordu. Faruk Günuğur, öğrencilik döneminin ilk yıllarında Füsun Günuğur ile tanıştı. Çift, tanışmalarından kısa bir süre sonra, 1975 yılında nikâh masasına oturdu.
İki çocuk sahibi olan ve yaşamlarını tiyatroya adayan sanatçı çift, uzun yıllar boyunca sahneleri ve idari sorumlulukları birlikte göğüsledi.
Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra seslendirme çalışmaları ve ekran projeleriyle de tanınan Füsun Günuğur, 70 yaşında hayatını kaybetmişti. Faruk Günuğur'un vefatı, iki sanatçının Hacettepe'de başlayan ortak yaşam ve sanat hikâyesini yeniden gündeme taşıdı.
EŞİNİN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ACI TESADÜF
Hüzünlü bir tesadüf olarak Füsun Günuğur, 27 Ağustos 2022 tarihinde 70 yaşında hayatını kaybetmişti. Faruk Günuğur ise eşinin vefatından yaklaşık dört yıl sonra, 26 Ağustos 2026'da yaşamını yitirdi.
Usta sanatçı, 27 Ağustos Perşembe günü, yani eşi Füsun Günuğur'un vefatının 4. yıl dönümünde son yolculuğuna uğurlanacak.