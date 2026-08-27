Türk tiyatrosunda acı kayıp: Usta sanatçı Faruk Günuğur'a son veda

Tiyatronun duayen isimlerinden usta oyuncu Faruk Günuğur’dan gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu. 78 yaşında hayatını kaybeden Günuğur, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü ve tiyatro dünyasının usta isimlerinden Faruk Günuğur, 26 Ağustos 2026 tarihinde Ankara'da hayatını kaybetti. Günuğur'un vefat haberini Devlet Tiyatroları, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

CENAZE TÖRENİ PROGRAMI BELLİ OLDU Devlet Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada, Faruk Günuğur için 27 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te Büyük Tiyatro'da tören düzenleneceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Devlet Tiyatroları ailesi olarak, eski Genel Müdürlerimizden, değerli sanatçımız Faruk Günuğur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli sanatçımız için 27 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te Büyük Tiyatro'da düzenlenecek törenin ardından, ikindi namazını müteakip Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm Devlet Tiyatroları camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz."

Usta oyuncunun vefatı sanat camiasını yasa boğarken, meslektaşı Güven Hokna'nın yaptığı paylaşım, Faruk Günuğur ile kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan eşi Füsun Günuğur'un sahnelerle kenetlenen yaşam öyküsünü yeniden gündeme getirdi. "SEVGİLİ FÜSUN'A KAVUŞTU" Usta oyuncu Güven Hokna, yakın dostu Faruk Günuğur'un vefatının ardından sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Günuğur'un fotoğrafına yer veren Hokna, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Sevgili arkadaşımız Faruk Günuğur'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Mekânı cennet olsun. Nurlarda uyusun. Sevgili Füsun'a kavuştu."