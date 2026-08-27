Sakiler Grubu dağıldı! Yücel Girgin ayrılığı böyle duyurdu
Alternatif arabesk tarzıyla müzik dünyasında kendine yer edinen Sakiler Grubu, "Dünyadan Uzak" şarkısıyla başlayan müzik yolculuğunun ardından dağıldı.
2020 yılında pandemi döneminde "Dünyadan Uzak" şarkısıyla müzik dünyasına adım atan Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dan oluşan Sakiler Grubu'ndan üzücü haber geldi.
"Canıma Minnet" ve "Yüzsüz Yürek" gibi şarkılarla milyonlarca dinlenmeye ulaşan grup, ayrılık kararı aldı.
AÇIKLAMA YÜCEL GİRGİN'DEN GELDİ
Sakiler Grubu'nun gitaristi Yücel Girgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Başarı asla bir tesadüf olmadı; doğru zamanda, doğru duyguya inanmanın bir tasarımıydı. Sakiler dönemi, ardında harika şarkılar ve unutulmaz anılar bırakarak kendi misyonunu tamamladı. Bu güzel yolculukta yanımızda olan herkese teşekkür ederim."
Ayrılık kararının ardından yeni projelerinin sinyalini de veren Girgin, açıklamasının devamında şöyle dedi:
"Şimdi biraz durma, izleme ve dinleme zamanı. İnsanların ruhundaki o en güçlü duyguyu yeniden yakalamak ve zekânın müziğe yön verdiği yeni projelerde buluşmak üzere, yakında görüşürüz. Saygılar."
GRUBUN HESABI KAPATILDI
Sakiler Grubu'nun dağıldığı haberinin ardından grubun hayranlarından çok sayıda mesaj geldi.
Ayrıca ayrılık kararının ardından Sakiler'in sosyal medya hesabının da kapatıldığı görüldü.
2021'DE EN ÇOK DİNLENENLER ARASINDAYDI
Sakiler, "Dünyadan Uzak" şarkısıyla 2021 yılının ocak ayında en çok beğenilen ve paylaşılan şarkılar arasında yer almıştı. Şarkı, grubun müzik dünyasında geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlamıştı.