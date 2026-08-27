Sakiler Grubu dağıldı! Yücel Girgin ayrılığı böyle duyurdu

"Canıma Minnet" ve "Yüzsüz Yürek" gibi şarkılarla milyonlarca dinlenmeye ulaşan grup, ayrılık kararı aldı.

AÇIKLAMA YÜCEL GİRGİN'DEN GELDİ

Sakiler Grubu'nun gitaristi Yücel Girgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Başarı asla bir tesadüf olmadı; doğru zamanda, doğru duyguya inanmanın bir tasarımıydı. Sakiler dönemi, ardında harika şarkılar ve unutulmaz anılar bırakarak kendi misyonunu tamamladı. Bu güzel yolculukta yanımızda olan herkese teşekkür ederim."

Ayrılık kararının ardından yeni projelerinin sinyalini de veren Girgin, açıklamasının devamında şöyle dedi:

"Şimdi biraz durma, izleme ve dinleme zamanı. İnsanların ruhundaki o en güçlü duyguyu yeniden yakalamak ve zekânın müziğe yön verdiği yeni projelerde buluşmak üzere, yakında görüşürüz. Saygılar."

Kaynak: Instagram