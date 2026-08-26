Hilal Altınbilek’in gala tarzı sosyal medyayı ikiye böldü

Başrollerini Serkan Çayoğlu ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Öngörü filminin galası gerçekleşti.

Gecenin öne çıkan isimlerinden Hilal Altınbilek, tercih ettiği kombinle dikkat çekti. Klasik gece elbiseleri yerine şort ve gömlek giymeyi tercih eden oyuncu, sade ve modern görünümüyle sosyal medyada gündem oldu.

Altınbilek'in gala tarzı, sosyal medya kullanıcılarının da farklı yorumlar yapmasına neden oldu.