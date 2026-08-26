Hilal Altınbilek’in gala tarzı sosyal medyayı ikiye böldü
Hilal Altınbilek ile Serkan Çayoğlu’nun başrollerini paylaştığı Öngörü filminin galası gerçekleşti. Ünlü oyuncuların birlikte verdiği pozlar ilgi görürken, Altınbilek’in şort ve gömlekten oluşan sade gala kombini sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun tarzını beğenenler kadar eleştirenler de vardı.
Başrollerini Serkan Çayoğlu ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Öngörü filminin galası gerçekleşti.
Gecenin öne çıkan isimlerinden Hilal Altınbilek, tercih ettiği kombinle dikkat çekti. Klasik gece elbiseleri yerine şort ve gömlek giymeyi tercih eden oyuncu, sade ve modern görünümüyle sosyal medyada gündem oldu.
Altınbilek'in gala tarzı, sosyal medya kullanıcılarının da farklı yorumlar yapmasına neden oldu.
SOSYAL MEDYADA İKİYE BÖLÜNDÜ
Gala gecesinden paylaşılan fotoğrafların ardından oyuncunun kombini hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar, şort ve gömlek tercihinin gala konsepti için fazla günlük kaldığını savundu.
Altınbilek'in tarzını beğenen takipçileri ise oyuncunun abartıdan uzak ve zarif görünümünü övdü. Sade parçalarla şıklığı yakalayan oyuncunun tercihinin klasik gala anlayışından farklı ve cesur olduğunu belirten yorumlar da yapıldı.
KLASİK GALA TARZININ DIŞINA ÇIKTI
Son yıllarda kırmızı halı ve gala etkinliklerinde geleneksel gece elbiselerinin yanı sıra daha rahat ve modern parçalar da öne çıkıyor. Ünlü isimler, farklı kombinlerle klasik davet stiline alternatif görünümler sunuyor.
Hilal Altınbilek de Öngörü filminin galasında şort ve gömlek tercihiyle bu anlayışın dikkat çeken örneklerinden birine imza attı. Oyuncunun tercihi, gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.