Sümeyye Aydoğan'ın gizemli gecesi: Birlikte geldiler, ayrı ayrı kaçtılar

Aydoğan'ın, iş insanı Erdem Atalmış'ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla bir mekânda yemek yediği öğrenildi.

Aydoğan ve Atalmış'ın bu görüntüleri, ikili arasında yeni bir aşk yaşandığı iddialarını da gündeme getirdi.

Sümeyye Aydoğan ve eski sevgilisi Atakan Hoşgören

ÖZEL HAYATI MERAK EDİLDİ

Sümeyye Aydoğan'ın iş insanı Erdem Atalmış ile görüntülenmesinin ardından özel hayatı yeniden gündeme geldi. Güzel oyuncunun hayranları, Aydoğan'ın geçmişte yaşadığı ilişkileri ve eski sevgililerini merak etmeye başladı.

Aydoğan'ın kamuoyuna yansıyan en bilinen ilişkilerinden biri ise oyuncu Atakan Hoşgören ile yaşadığı aşk oldu. Çift, yaklaşık bir yıl süren birlikteliğin ardından yoğun iş temposu nedeniyle ayrılmıştı.