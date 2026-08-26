Sümeyye Aydoğan'ın gizemli gecesi: Birlikte geldiler, ayrı ayrı kaçtılar
Oyuncu Sümeyye Aydoğan, iş insanı Erdem Atalmış ile görüntülendi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken ikili, gece sonunda mekândan ayrı ayrı çıktı.
Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, oyuncu Sümeyye Aydoğan, önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere takıldı.
Aydoğan'ın, iş insanı Erdem Atalmış'ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla bir mekânda yemek yediği öğrenildi.
Gece boyunca keyifli halleriyle dikkat çeken Aydoğan ve Atalmış, mekânda samimi görüntüler sergiledi.
AŞK İDDİALARI GÜNDEMDE
İkilinin yakın tavırları dikkat çekerken, gece sonunda mekândan ayrı ayrı ayrılmayı tercih etmeleri de gözlerden kaçmadı.
Aydoğan ve Atalmış'ın bu görüntüleri, ikili arasında yeni bir aşk yaşandığı iddialarını da gündeme getirdi.
ÖZEL HAYATI MERAK EDİLDİ
Sümeyye Aydoğan'ın iş insanı Erdem Atalmış ile görüntülenmesinin ardından özel hayatı yeniden gündeme geldi. Güzel oyuncunun hayranları, Aydoğan'ın geçmişte yaşadığı ilişkileri ve eski sevgililerini merak etmeye başladı.
Aydoğan'ın kamuoyuna yansıyan en bilinen ilişkilerinden biri ise oyuncu Atakan Hoşgören ile yaşadığı aşk oldu. Çift, yaklaşık bir yıl süren birlikteliğin ardından yoğun iş temposu nedeniyle ayrılmıştı.