Diyarbakır karpuzu Fransa'da! Ebru Yaşar bakın nasıl ulaştı
Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Fransa’nın dünyaca ünlü tatil merkezi Saint-Tropez’de yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Tatil sırasında canı Diyarbakır karpuzu çeken Yaşar’ın isteği üzerine Türkiye’den özel olarak gönderilen karpuz, uzun bir yolculuğun ardından ünlü şarkıcıya ulaştı.
Ebru Yaşar, tatilini sürdürdüğü Saint-Tropez'de memleketinin meşhur karpuzunu yemek istedi. Bunun üzerine Diyarbakır'dan özel olarak gönderilen karpuz, önce Bodrum'a götürüldü.
Ardından havayoluyla Fransa'ya ulaştırılan karpuz, binlerce kilometrelik yolculuğun sonunda Saint-Tropez'ye teslim edildi. Yaşar, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
KARPUZUNA KAVUŞUNCA PAYLAŞIM YAPTI
Ünlü şarkıcı, karpuzun gelişinin ardından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'dan Bodrum'a, Bodrum'dan Saint-Tropez'e ulaşan karpuz, sen de bizdensin" ifadelerini kullandı.
"DİYARBAKIR GİBİ ŞİRİN"
Şarkıcı, bir diğer paylaşımına ise "Vallahi Diyarbakır gibi şirin, tatlı..." notunu düştü.
Ebru Yaşar'ın Diyarbakır'dan Saint-Tropez'ye uzanan karpuz yolculuğunu paylaşması sosyal medyada da dikkat çekti.