Diyarbakır karpuzu Fransa'da! Ebru Yaşar bakın nasıl ulaştı

Ebru Yaşar, tatilini sürdürdüğü Saint-Tropez'de memleketinin meşhur karpuzunu yemek istedi. Bunun üzerine Diyarbakır'dan özel olarak gönderilen karpuz, önce Bodrum'a götürüldü.

Ünlü şarkıcı, karpuzun gelişinin ardından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'dan Bodrum'a, Bodrum'dan Saint-Tropez'e ulaşan karpuz, sen de bizdensin" ifadelerini kullandı.

"DİYARBAKIR GİBİ ŞİRİN"

Şarkıcı, bir diğer paylaşımına ise "Vallahi Diyarbakır gibi şirin, tatlı..." notunu düştü.

Ebru Yaşar'ın Diyarbakır'dan Saint-Tropez'ye uzanan karpuz yolculuğunu paylaşması sosyal medyada da dikkat çekti.