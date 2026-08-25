-°C
CANLI YAYIN

Diyarbakır karpuzu Fransa'da! Ebru Yaşar bakın nasıl ulaştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Diyarbakır karpuzu Fransa'da! Ebru Yaşar bakın nasıl ulaştı

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Fransa’nın dünyaca ünlü tatil merkezi Saint-Tropez’de yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Tatil sırasında canı Diyarbakır karpuzu çeken Yaşar’ın isteği üzerine Türkiye’den özel olarak gönderilen karpuz, uzun bir yolculuğun ardından ünlü şarkıcıya ulaştı.

Ebru Yaşar, tatilini sürdürdüğü Saint-Tropez'de memleketinin meşhur karpuzunu yemek istedi. Bunun üzerine Diyarbakır'dan özel olarak gönderilen karpuz, önce Bodrum'a götürüldü.

Ardından havayoluyla Fransa'ya ulaştırılan karpuz, binlerce kilometrelik yolculuğun sonunda Saint-Tropez'ye teslim edildi. Yaşar, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Saint-Tropez’de tatil yapan Ebru Yaşar’ın canı Diyarbakır karpuzu çekti.Saint-Tropez’de tatil yapan Ebru Yaşar’ın canı Diyarbakır karpuzu çekti.

KARPUZUNA KAVUŞUNCA PAYLAŞIM YAPTI

Ünlü şarkıcı, karpuzun gelişinin ardından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'dan Bodrum'a, Bodrum'dan Saint-Tropez'e ulaşan karpuz, sen de bizdensin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"DİYARBAKIR GİBİ ŞİRİN"

Şarkıcı, bir diğer paylaşımına ise "Vallahi Diyarbakır gibi şirin, tatlı..." notunu düştü.

Ebru Yaşar'ın Diyarbakır'dan Saint-Tropez'ye uzanan karpuz yolculuğunu paylaşması sosyal medyada da dikkat çekti.

Diyarbakır karpuzu Fransa'da! Ebru Yaşar bakın nasıl ulaştı - 1

İtalyanları ayağa kaldıran eğlence konsepti Türkiye’ye geliyor
Sonraki Haber
İtalyanları ayağa kaldıran eğlence konsepti Türkiye’ye geliyor
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın