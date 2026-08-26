Buse Terim 36. yaşına aşkıyla girdi! Batu Son ile romantik pozları gündem oldu

Yaklaşık 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevgilisi Batu Son ile birlikte çekildiği kareleri paylaşan Terim, yeni ilişkisiyle ilgili mutluluğunu da dile getirmişti.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, iş insanı Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmişti. Bir süre sonra sürpriz bir paylaşımla aşkını ilan eden Terim, gönlünü Batu Son'a kaptırmıştı.

Son olarak 36. yaşını sevgilisi Batu Son ve yakın dostlarının eşlik ettiği özel bir organizasyonla kutlayan Terim, geceden renkli anları takipçileriyle paylaştı.

Daha önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Buse Terim, ilişkisi hakkında, "Her şey çok güzel ilerliyor, keyfimiz yerinde. Hayatımda güzel bir dönemden geçiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"GEL BAKALIM 36"

Doğum günü fotoğraflarına, "Hoş geldin 36'ncı yaşım! Sevdiğimle, dostlarımla; çok eğlendiğimiz, çok sarıldığımız, bolca dilek tuttuğumuz, bağıra çağıra şarkılar söylediğimiz şahane bir geceyle karşıladık yeni yaşımı. Gel bakalım 36… Bu sene bizi hangi maceralar, hangi güzellikler bekliyor? Hepsini doya doya yaşayalım" notunu düşen Terim'in mutluluğu dikkat çekti.

Buse Terim'in sevgilisi Batu Son ile verdiği pozlar da sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çiftin samimi karelerine takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.