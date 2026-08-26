Göksel'in şarkısı yeniden yükselişe geçti, mesaj kutusu doldu taştı

'Sabır' , 'Depresyondayım' ve 'Karar Verdim' gibi klasikleşmiş eserleriyle Türk pop müziğinde iz bırakan 54 yaşındaki Göksel, 2015 yılında yayımladığı 'Sen Orda Yoksun' şarkısının yıllar sonra yeniden yükselişe geçmesiyle gündeme geldi.

Şarkısının yeniden gündeme gelmesinin ardından takipçilerinden çok sayıda mesaj aldığını belirten ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi.

Harbiye konserinde Gazapizm ile seslendirdiği düetin ardından dijital platformlarda yeniden ilgi gören şarkı, YouTube'da 5 milyon izlenmeye ulaştı.

Göksel, Gazapizm’le Harbiye’de yaptığı düetin ardından yeniden yükselişe geçen ʺSen Orda Yoksunʺ şarkısının başarısını duygusal bir mesajla kutladı.

Göksel, "Bana hayat hikâyelerinizi gönderiyorsunuz. Mesaj kutum terapi odasına dönüşmüş vaziyette. Size iyi gelmek, bana da çok iyi hissettiriyor" sözleriyle takipçilerinin kendisine gönderdiği mesajları anlattı.

Göksel, sahne öncesi hazırlığını paylaştığı videoda çay tutkusunu anlatarak, “Çayım her zaman başrolde” sözleriyle dikkat çekmişti.

ÇAY TUTKUSU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan samimi açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Göksel, geçtiğimiz aylarda bir alışkanlığıyla da dikkat çekmişti.

54 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından sahne öncesi hazırlık anlarını paylaştığı bir videoda çaya olan düşkünlüğünü anlatmıştı. "Hayattaki en kötü alışkanlığım" diyerek sözlerine başlayan Göksel, çayın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirtmişti.

Ünlü şarkıcı, "Çayım her zaman başrolde. Beni sakinleştiriyor. Hayattaki en kötü alışkanlığım, bir de herkese bulaştırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.