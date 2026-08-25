İtalyanları ayağa kaldıran eğlence konsepti Türkiye’ye geliyor
Türk işletmeciler, Milano’daki Villa Re Noir’ın tartışma yaratan eğlence konseptini Türkiye’ye getirmek için harekete geçti. İtalya’da "görgüsüzlük" ve "zengin şımarıklığı" eleştirilerine neden olan mekanın konsepti, Türkiye’de de yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyebilir.
İtalya'da "kontrolden çıkmış eğlence" denildiğinde akla gelen mekanlardan biri olan Villa Re Noir, sıra dışı konseptiyle dikkat çekiyor.
TÜRK İŞLETMECİLER HAREKETE GEÇTİ
Dev havuzların içine kurulan masalarda yemek yiyen müşterilere, suyun içinde deniz kızı kostümleriyle yüzen kadınlar eşlik ediyor. Lüks ve gösterişi uç noktaya taşıyan mekanın konseptinin Türkiye'ye getirilmesi için Türk işletmecilerin hazırlık yaptığı öğrenildi.
İTALYANLAR GÖRGÜSÜZLÜK DİYEREK ELEŞTİRİYOR
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, geceleri ise alkolün su gibi aktığı mekanda akrobasi ve havai fişek gösterileri eşliğinde çılgın partiler düzenleniyor. İtalyanlar, sıra dışı eğlence anlayışını "görgüsüzlük" ve "zengin şımarıklığı" olarak değerlendirerek eleştiriyor.
AYNI TARTIŞMA TÜRKİYE'DE DE YAŞANABİLİR
Türk turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği bu eğlence konseptinin yakında Türkiye'ye taşınması bekleniyor. Bazı ünlü gece kulübü işletmecilerinin, Villa Re Noir'ın konseptini Türkiye'ye getirmek için görüşmeler yaptığı öğrenildi.
Konseptin İstanbul ve Bodrum gibi eğlence merkezlerinde hayata geçirilmesi halinde, İtalya'da başlayan tartışmanın Türkiye'de de gündeme gelmesi bekleniyor.