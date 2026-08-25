İtalya'da "kontrolden çıkmış eğlence" denildiğinde akla gelen mekanlardan biri olan Villa Re Noir, sıra dışı konseptiyle dikkat çekiyor.

TÜRK İŞLETMECİLER HAREKETE GEÇTİ

Dev havuzların içine kurulan masalarda yemek yiyen müşterilere, suyun içinde deniz kızı kostümleriyle yüzen kadınlar eşlik ediyor. Lüks ve gösterişi uç noktaya taşıyan mekanın konseptinin Türkiye'ye getirilmesi için Türk işletmecilerin hazırlık yaptığı öğrenildi.

İTALYANLAR GÖRGÜSÜZLÜK DİYEREK ELEŞTİRİYOR

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, geceleri ise alkolün su gibi aktığı mekanda akrobasi ve havai fişek gösterileri eşliğinde çılgın partiler düzenleniyor. İtalyanlar, sıra dışı eğlence anlayışını "görgüsüzlük" ve "zengin şımarıklığı" olarak değerlendirerek eleştiriyor.

İtalyanları ayağa kaldıran eğlence konsepti Türkiye'ye geliyor