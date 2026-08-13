Tuba Ünsal çocuklarıyla restoranda kapıda kaldı! Yaşadıklarını “utanç verici” diyerek anlattı

Tuba Ünsal, çocuklarıyla birlikte gittiği restoranda yaşadığı gerilimli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Çocuklarının istediği yemeği yiyebilmesi için gittikleri mekanda boş masalar olduğunu belirten Ünsal, buna rağmen içeri alınmadıklarını söyledi. Ünlü oyuncu, birkaç kez denemesine rağmen sonuç alamayınca bu kez farklı bir yol izledi.

Tuba Ünsal, çocuklarıyla gittiği restoranda içeri alınmadı. (Instagram)

BOŞ MASALAR VARDI, YİNE DE İÇERİ ALINMADILAR

Ünsal'ın anlattığına göre olay, çocuklarının canının çektiği bir yemeği yemek için restorana gitmeleriyle başladı. Mekana vardıklarında içeride boş masalar bulunduğunu belirten oyuncu, buna rağmen kendilerine yer verilmediğini ifade etti.

Restoran görevlilerinin rezervasyonları olmadığını ve bekleyen müşterilerin bulunduğunu söylediğini aktaran Ünsal, bu gerekçeyle kapıdan geri çevrildiklerini anlattı. Ancak çocuklarının istediği yemeği yiyebilmesini isteyen Ünsal, bu noktada vazgeçmedi. Birkaç kez yeniden sıraya girerek restorana girmeyi denedi.