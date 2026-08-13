Tuba Ünsal çocuklarıyla restoranda kapıda kaldı! Yaşadıklarını “utanç verici” diyerek anlattı
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, çocuklarıyla gittiği restoranda boş masalar olmasına rağmen içeri alınmadığını anlattı. Çocuklarının istediği yemeği yedirebilmek için mekan sahibinin adını kullanarak yalan söylediğini belirten Ünsal, yaşadığı durumu “utanç verici” bulduğunu söyledi.
Tuba Ünsal, çocuklarıyla birlikte gittiği restoranda yaşadığı gerilimli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Çocuklarının istediği yemeği yiyebilmesi için gittikleri mekanda boş masalar olduğunu belirten Ünsal, buna rağmen içeri alınmadıklarını söyledi. Ünlü oyuncu, birkaç kez denemesine rağmen sonuç alamayınca bu kez farklı bir yol izledi.
BOŞ MASALAR VARDI, YİNE DE İÇERİ ALINMADILAR
Ünsal'ın anlattığına göre olay, çocuklarının canının çektiği bir yemeği yemek için restorana gitmeleriyle başladı. Mekana vardıklarında içeride boş masalar bulunduğunu belirten oyuncu, buna rağmen kendilerine yer verilmediğini ifade etti.
Restoran görevlilerinin rezervasyonları olmadığını ve bekleyen müşterilerin bulunduğunu söylediğini aktaran Ünsal, bu gerekçeyle kapıdan geri çevrildiklerini anlattı. Ancak çocuklarının istediği yemeği yiyebilmesini isteyen Ünsal, bu noktada vazgeçmedi. Birkaç kez yeniden sıraya girerek restorana girmeyi denedi.
ÜÇÜNCÜ DENEMEDE YALAN SÖYLEMEK ZORUNDA KALDI
İlk iki girişiminin sonuçsuz kaldığını söyleyen Ünsal, üçüncü kez denediğinde farklı bir yöntem kullandığını anlattı. Restorana kabul edilmek için mekan sahibinin adını kullanarak gerçeği yansıtmayan bir ifade söylediğini belirtti.
Ünsal'ın anlattığına göre görevliye şu sözleri söyledi:
"Telefonumun şarjı bitti, sahibinizin benim adımı vermiş olması gerekiyor."
Bu sözlerin ardından durumun değiştiğini belirten Ünsal, kendilerine kısa süre içinde bir masa gösterildiğini söyledi. Böylece çocuklarının istediği yemeği yiyebildiğini aktardı.