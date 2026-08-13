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Tuba Ünsal çocuklarıyla restoranda kapıda kaldı! Yaşadıklarını “utanç verici” diyerek anlattı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tuba Ünsal çocuklarıyla restoranda kapıda kaldı! Yaşadıklarını “utanç verici” diyerek anlattı

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, çocuklarıyla gittiği restoranda boş masalar olmasına rağmen içeri alınmadığını anlattı. Çocuklarının istediği yemeği yedirebilmek için mekan sahibinin adını kullanarak yalan söylediğini belirten Ünsal, yaşadığı durumu “utanç verici” bulduğunu söyledi.

Tuba Ünsal, çocuklarıyla birlikte gittiği restoranda yaşadığı gerilimli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Çocuklarının istediği yemeği yiyebilmesi için gittikleri mekanda boş masalar olduğunu belirten Ünsal, buna rağmen içeri alınmadıklarını söyledi. Ünlü oyuncu, birkaç kez denemesine rağmen sonuç alamayınca bu kez farklı bir yol izledi.

Tuba Ünsal, çocuklarıyla gittiği restoranda içeri alınmadı. (Instagram)Tuba Ünsal, çocuklarıyla gittiği restoranda içeri alınmadı. (Instagram)

BOŞ MASALAR VARDI, YİNE DE İÇERİ ALINMADILAR

Ünsal'ın anlattığına göre olay, çocuklarının canının çektiği bir yemeği yemek için restorana gitmeleriyle başladı. Mekana vardıklarında içeride boş masalar bulunduğunu belirten oyuncu, buna rağmen kendilerine yer verilmediğini ifade etti.

Restoran görevlilerinin rezervasyonları olmadığını ve bekleyen müşterilerin bulunduğunu söylediğini aktaran Ünsal, bu gerekçeyle kapıdan geri çevrildiklerini anlattı. Ancak çocuklarının istediği yemeği yiyebilmesini isteyen Ünsal, bu noktada vazgeçmedi. Birkaç kez yeniden sıraya girerek restorana girmeyi denedi.

Ünsal, çocuklarının istediği yemeği yiyebilmesi için ısrar etti.Ünsal, çocuklarının istediği yemeği yiyebilmesi için ısrar etti.

ÜÇÜNCÜ DENEMEDE YALAN SÖYLEMEK ZORUNDA KALDI

İlk iki girişiminin sonuçsuz kaldığını söyleyen Ünsal, üçüncü kez denediğinde farklı bir yöntem kullandığını anlattı. Restorana kabul edilmek için mekan sahibinin adını kullanarak gerçeği yansıtmayan bir ifade söylediğini belirtti.

Ünsal'ın anlattığına göre görevliye şu sözleri söyledi:

"Telefonumun şarjı bitti, sahibinizin benim adımı vermiş olması gerekiyor."

Bu sözlerin ardından durumun değiştiğini belirten Ünsal, kendilerine kısa süre içinde bir masa gösterildiğini söyledi. Böylece çocuklarının istediği yemeği yiyebildiğini aktardı.

Tuba Ünsal, restorana girmek için söylediği yalanı itiraf etti.Tuba Ünsal, restorana girmek için söylediği yalanı itiraf etti.

"BUNU YAPMAK ZORUNDA KALMAK UTANÇ VERİCİ"

Yaşadığı olayın ardından yaptığı değerlendirmede Ünsal, restorana girebilmek için mekân sahibinin adını kullanmasını ve yalan söylemesini eleştirdi. Özellikle çocuklarının istediği yemeği yiyebilmesi için böyle bir yola başvurmak zorunda kalmasını "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Ünsal'ın paylaşımında öne çıkan konu yalnızca restoranda yaşadığı gerilim değildi. Oyuncu, çocukları söz konusu olduğunda kendisini böyle bir durumda bulmasının yarattığı ikilemi de takipçileriyle paylaştı.

Tuba Ünsal, çocukları için yaptığı davranışı “utanç verici” buldu. (A Haber Foto Arşivi)Tuba Ünsal, çocukları için yaptığı davranışı “utanç verici” buldu. (A Haber Foto Arşivi)

TAKİPÇİLERİNE "SİZ OLSANIZ NE YAPARDINIZ" DİYE SORDU

Yaşadıklarını anlattıktan sonra Ünsal, konuyu takipçilerinin görüşüne açtı. Çocuklarının istediği yemeği yiyebilmesi için kendisinin yaptığı gibi davranıp davranmayacaklarını sordu.

Ünlü oyuncu, çocuklarının istediği yemeği yiyebilmesi için benzer bir durumda onların da böyle bir şey yapıp yapmayacağını takipçilerine yöneltti. Böylece yaşadığı olay, restoranın tutumundan ziyade ebeveynlerin çocukları için hangi noktaya kadar taviz verebileceği sorusunu da gündeme taşıdı.

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