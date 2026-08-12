Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını kapattı! Hayranlarını şaşırtan karar
Ekranların sevilen oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabıyla gündeme geldi. Uzun süredir aktif olarak kullandığı Instagram profilini kapatan oyuncunun bu kararı, takipçilerini şaşırttı.
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını kapattı. Profiline girmek isteyenler "Sayfaya ulaşılamıyor" uyarısıyla karşılaştı. Tatlıtuğ'un hesabını neden kapattığı merak edilirken, ünlü oyuncudan henüz açıklama gelmedi.
INSTAGRAM HESABINI SİLDİ
Ekranların tanınan oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabıyla gündeme geldi. Tatlıtuğ, uzun süredir aktif olarak kullandığı Instagram hesabını kapattı. Yaklaşık 5 milyon kişinin takip ettiği profile erişim sağlanamaması, hayranlarını da şaşırttı.
Oyuncunun hesabına girmek isteyen kullanıcılar, "Sayfaya ulaşılamıyor" mesajıyla karşılaştı. Kısa sürede dikkat çeken bu gelişmenin ardından Tatlıtuğ'un hesabını neden kapattığı araştırılmaya başlandı.
KIVANÇ TATLITUĞ HESABINI NEDEN KAPATTI?
Tatlıtuğ'un hesabının kapanmasıyla birlikte akıllara farklı ihtimaller geldi. Ünlü oyuncunun hesabını geçici olarak dondurmuş olabileceği düşünülürken, sosyal medyadan tamamen uzaklaşma kararı alıp almadığı da merak edildi.
Ancak şu ana kadar Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle hesabın neden erişime kapatıldığı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.
GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT SÜRÜYOR
Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor. Ancak ünlü isim, ailesiyle geçirdiği zamanları mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Tatlıtuğ'un sosyal medya hesabını kapatması da bu yönüyle dikkat çekti. Özellikle uzun yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncunun böyle bir karar alması, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.