Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını kapattı! Hayranlarını şaşırtan karar

Ekranların sevilen oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabıyla gündeme geldi. Uzun süredir aktif olarak kullandığı Instagram profilini kapatan oyuncunun bu kararı, takipçilerini şaşırttı.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını kapattı. Profiline girmek isteyenler "Sayfaya ulaşılamıyor" uyarısıyla karşılaştı. Tatlıtuğ'un hesabını neden kapattığı merak edilirken, ünlü oyuncudan henüz açıklama gelmedi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un yaklaşık 5 milyon takipçili Instagram hesabı erişime kapandı. (Sosyal medya) INSTAGRAM HESABINI SİLDİ Ekranların tanınan oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabıyla gündeme geldi. Tatlıtuğ, uzun süredir aktif olarak kullandığı Instagram hesabını kapattı. Yaklaşık 5 milyon kişinin takip ettiği profile erişim sağlanamaması, hayranlarını da şaşırttı. Oyuncunun hesabına girmek isteyen kullanıcılar, "Sayfaya ulaşılamıyor" mesajıyla karşılaştı. Kısa sürede dikkat çeken bu gelişmenin ardından Tatlıtuğ'un hesabını neden kapattığı araştırılmaya başlandı.

Ünlü oyuncunun Instagram hesabına girmek isteyenler “Sayfaya ulaşılamıyor” uyarısıyla karşılaştı. KIVANÇ TATLITUĞ HESABINI NEDEN KAPATTI? Tatlıtuğ'un hesabının kapanmasıyla birlikte akıllara farklı ihtimaller geldi. Ünlü oyuncunun hesabını geçici olarak dondurmuş olabileceği düşünülürken, sosyal medyadan tamamen uzaklaşma kararı alıp almadığı da merak edildi. Ancak şu ana kadar Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle hesabın neden erişime kapatıldığı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.