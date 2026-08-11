Boş odaya bakıp ağlamıştı! Seda Sayan’dan Kadir Ezildi’nin annesine tepki: “Niye ağlıyorsun?”

Kadir Ezildi'nin kardeşi Kerem Ezildi'nin evlenip evden ayrılması, anneleri Ümran Kaplan'ı duygulandırdı. Oğlunun boş kalan odasına bakarak gözyaşı döken Kaplan'ın görüntüleri gündem olurken, Seda Sayan'ın aile apartmanı detayı üzerinden yaptığı yorum dikkat çekti.

Kadir Ezildi, sosyal medyada temizlik videolarıyla başlayan ve televizyon ekranlarına uzanan kariyeriyle sık sık gündeme geliyor. Ünlü sunucunun özel hayatı da takipçilerinin yakın markajında. Bu kez gündemin merkezinde ise kardeşi Kerem Ezildi'nin düğününün ardından yaşanan duygusal anlar yer aldı. Bir programa konuk olan Sayan, Kaplan'ın boş odaya bakarak ağlamasını değerlendirdi.

(Instagram) SEDA SAYAN'DAN "AİLE APARTMANI" VURGUSU Bir programa konuk olan Seda Sayan, Kadir Ezildi'nin annesinin oğlunun evden ayrılması karşısındaki duygusal tepkisini değerlendirdi. Sayan, Kadir Ezildi ve ailesini sevdiğini özellikle belirtirken anne Kaplan'ın yaşadığı üzüntüyü anlayamadığını söyledi. Sayan'a göre Kerem Ezildi'nin evlenmesi, aileden tamamen kopması anlamına gelmiyordu. Çünkü Kerem'in aynı aile apartmanında, alt katta yaşamaya devam ettiği belirtildi. Ünlü sunucu, bu nedenle boş kalan bir odaya bakılarak ağlanmasını şaşırtıcı buldu.

(A Haber Foto Arşivi) "NİYE AĞLIYORSUN?" Seda Sayan, programdaki değerlendirmesinde Kadir Ezildi'nin annesine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Kadir Ezildi'nin annesini de çok seviyorum, kulakları çınlasın. Kadir Ezildi'yi de çok severim, çok can çocuktur. Ama annesinin o boş odaya bakıp ağlamasını inanılmaz yadırgadım. Niye ağlıyorsun? Zaten alt kata taşındı be, zaten aile apartmanında oturuyorsunuz. Ona rağmen boş odaya bakıp ağladı kadın ya! Erkek anneleri oğullarından bir türlü ayrılamıyorlar."