Cihangir Ceyhan’dan sürpriz paylaşım! Yıllardır gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı

İlhan Ceyhan'ın 6 Şubat 2020 tarihinde dünyaya geldiği bilgisi daha önce kamuoyuna yansımıştı. Ceyhan, oğlunun fotoğrafını da uzun süre sosyal medya hesabında paylaşmamış, ilk kez 1. yaş gününde oğlunun karesini takipçileriyle buluşturmuştu.

Cihangir Ceyhan ve Fatma Ceyhan'ın evliliğinden bir oğulları dünyaya geldi. Çift, oğullarına İlhan adını verdi.

Cihangir Ceyhan, ailesine dair paylaşımlarını sınırlı tutuyor.

ÖZEL HAYATINI GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

Başarılı oyuncu, kariyerindeki projelerle sık sık gündeme gelse de aile yaşamını basından uzak tutmasıyla biliniyor. Ceyhan'ın bu tutumu, eşi ve oğluyla ilgili paylaşımlarının daha fazla ilgi görmesine neden oluyor.

Son paylaşımında ise bu çizgisinin dışına çıkan oyuncu, eşinin doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı. Ceyhan'ın romantik mesajı ve eşiyle verdiği poz, takipçilerinin beğenisini topladı.