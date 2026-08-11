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Cihangir Ceyhan’dan sürpriz paylaşım! Yıllardır gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cihangir Ceyhan’dan sürpriz paylaşım! Yıllardır gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı

Ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan, özel hayatını gözlerden uzak tutma tercihine bu kez ara verdi. 2019 yılında evlendiği Fatma Ceyhan’ın doğum gününü birlikte çekildikleri bir fotoğrafla kutlayan oyuncu, paylaşımına “En güzel yaşlara beraberce sevgilim” notunu ekledi.

Oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cihangir Ceyhan, bu kez rol aldığı yapımlarla değil, özel hayatından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Sıfır Bir, Çukur, Alev Alev, Camdaki Kız ve Asaf gibi projelerde izleyici karşısına çıkan Ceyhan, eşi Fatma Ceyhan ile birlikte olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

Cihangir Ceyhan, eşi Fatma Ceyhan’ın doğum gününü kutladı. (Sosyal medya)Cihangir Ceyhan, eşi Fatma Ceyhan’ın doğum gününü kutladı. (Sosyal medya)

EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ ROMANTİK MESAJLA KUTLADI

Cihangir Ceyhan, eşi Fatma Ceyhan'ın yeni yaşını birlikte çekildikleri bir fotoğrafla kutladı. Oyuncu, paylaşımının altına "En güzel yaşlara beraberce sevgilim" notunu yazdı.

Ceyhan'ın sosyal medya hesabını ağırlıklı olarak kariyeriyle ilgili paylaşımlar için kullanması, bu kareyi daha da dikkat çekici hale getirdi. Uzun süredir eşiyle birlikte fotoğraf paylaşmayan oyuncunun doğum günü sürprizi kısa sürede takipçilerinin ilgisini topladı.

Ceyhan çifti, 2019 yılında dünyaevine girmişti.Ceyhan çifti, 2019 yılında dünyaevine girmişti.

2019 YILINDA EVLENDİLER

Cihangir Ceyhan ile Fatma Ceyhan, 2019 yılında evlendi. Çift, evliliklerinin ardından özel hayatlarını kamuoyundan uzak yaşamayı tercih etti.

Oyuncunun eşiyle ilgili sosyal medya paylaşımlarını sınırlı tutması nedeniyle, birlikte verdikleri kareler de takipçileri tarafından yakından takip edildi. Son paylaşım ise Ceyhan'ın ailesine dair nadir sosyal medya paylaşımlarından biri oldu.

Çiftin oğulları İlhan, 6 Şubat 2020 tarihinde dünyaya geldi.Çiftin oğulları İlhan, 6 Şubat 2020 tarihinde dünyaya geldi.

BİR OĞULLARI VAR

Cihangir Ceyhan ve Fatma Ceyhan'ın evliliğinden bir oğulları dünyaya geldi. Çift, oğullarına İlhan adını verdi.

İlhan Ceyhan'ın 6 Şubat 2020 tarihinde dünyaya geldiği bilgisi daha önce kamuoyuna yansımıştı. Ceyhan, oğlunun fotoğrafını da uzun süre sosyal medya hesabında paylaşmamış, ilk kez 1. yaş gününde oğlunun karesini takipçileriyle buluşturmuştu.

Cihangir Ceyhan, ailesine dair paylaşımlarını sınırlı tutuyor.Cihangir Ceyhan, ailesine dair paylaşımlarını sınırlı tutuyor.

ÖZEL HAYATINI GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

Başarılı oyuncu, kariyerindeki projelerle sık sık gündeme gelse de aile yaşamını basından uzak tutmasıyla biliniyor. Ceyhan'ın bu tutumu, eşi ve oğluyla ilgili paylaşımlarının daha fazla ilgi görmesine neden oluyor.

Son paylaşımında ise bu çizgisinin dışına çıkan oyuncu, eşinin doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı. Ceyhan'ın romantik mesajı ve eşiyle verdiği poz, takipçilerinin beğenisini topladı.

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