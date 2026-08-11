Cihangir Ceyhan’dan sürpriz paylaşım! Yıllardır gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı
Ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan, özel hayatını gözlerden uzak tutma tercihine bu kez ara verdi. 2019 yılında evlendiği Fatma Ceyhan’ın doğum gününü birlikte çekildikleri bir fotoğrafla kutlayan oyuncu, paylaşımına “En güzel yaşlara beraberce sevgilim” notunu ekledi.
Oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cihangir Ceyhan, bu kez rol aldığı yapımlarla değil, özel hayatından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Sıfır Bir, Çukur, Alev Alev, Camdaki Kız ve Asaf gibi projelerde izleyici karşısına çıkan Ceyhan, eşi Fatma Ceyhan ile birlikte olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.
EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ ROMANTİK MESAJLA KUTLADI
Cihangir Ceyhan, eşi Fatma Ceyhan'ın yeni yaşını birlikte çekildikleri bir fotoğrafla kutladı. Oyuncu, paylaşımının altına "En güzel yaşlara beraberce sevgilim" notunu yazdı.
Ceyhan'ın sosyal medya hesabını ağırlıklı olarak kariyeriyle ilgili paylaşımlar için kullanması, bu kareyi daha da dikkat çekici hale getirdi. Uzun süredir eşiyle birlikte fotoğraf paylaşmayan oyuncunun doğum günü sürprizi kısa sürede takipçilerinin ilgisini topladı.
2019 YILINDA EVLENDİLER
Cihangir Ceyhan ile Fatma Ceyhan, 2019 yılında evlendi. Çift, evliliklerinin ardından özel hayatlarını kamuoyundan uzak yaşamayı tercih etti.
Oyuncunun eşiyle ilgili sosyal medya paylaşımlarını sınırlı tutması nedeniyle, birlikte verdikleri kareler de takipçileri tarafından yakından takip edildi. Son paylaşım ise Ceyhan'ın ailesine dair nadir sosyal medya paylaşımlarından biri oldu.