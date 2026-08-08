8 yıl sonra yeniden anne oldu! Mirela Cerica'nın hayatında yeni dönem

Sosyetik yaşamın ve moda dünyasının tanınan isimlerinden Mirela Cerica, uzun süredir koruduğu sessizliğini Şamdan Plus dergisine verdiği röportajla bozdu. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt da bugünkü köşesinde Cerica'nın hayatındaki dikkat çeken değişimleri kaleme aldı.

Mirela Cerica, sekiz yaşındaki kızı Siena Rose'un ardından yaklaşık sekiz yıl sonra ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Üç ay önce dünyaya gelen oğluna Alexander Draig adını veren Cerica, ailesinin her zaman hayatının merkezinde olduğunu söyledi.

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

Röportaj ve çekimler, Cerica'nın ailesiyle birlikte yaşamını sürdürdüğü Brüksel'deki yeni evinde gerçekleştirildi. Ünlü tasarımcının hayatındaki en büyük değişikliklerden biri ise yurt dışına taşınması oldu.

Ünlü tasarımcı, bu yeni dönemi şu sözlerle anlattı:

"Hayatımın merkezinde her zaman ailem oldu. Uzun yıllardır hem ailemi hem de kariyerimi aynı tutkuyla büyütüyorum. Sekiz yaşındaki kızım Siena Rose'dan sonra oğlumla büyümeye devam ediyoruz."

DOĞUMDAN 1 AY SONRA YENİ KOLEKSİYONUNU HAZIRLADI

Anne olduktan sonra çalışmalarına ara vermeyen Cerica, doğumun üzerinden yalnızca bir ay geçtikten sonra yeni koleksiyonunu hazırladığını belirtti.

Bu yoğun tempoyu ise şu sözlerle özetledi:

"Bir yandan iki çocuk büyütürken, diğer yandan bir moda evini büyütmeye devam ediyorum."

HAYATINDAKİ DÖNÜM NOKTALARINI ANLATTI

Röportajında yaşam öyküsüne de değinen Mirela Cerica, Arnavutluk'ta doğduğunu, 10 yaşındayken ailesiyle İstanbul'a taşındığını ve Türkçeyi öğrenmesinin kendisi için önemli bir aidiyet duygusu oluşturduğunu söyledi.

Cerica, Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmasının ve Hong Kong'da eşiyle tanışmasının da hayatının en önemli dönüm noktaları arasında yer aldığını ifade etti.