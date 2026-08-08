Sevcan Orhan'ın eski menajerine açtığı dava beraatle sonuçlandı

Uzun yıllardır müzik sektöründe faaliyet gösterdiğini ve sektörde sözleşmelerin çoğunlukla sözlü yapıldığını belirten Sevcan Orhan, eski menajeri Harun Belenkoğulları ile çalıştıkları dönemde yaklaşık 50-60 organizasyonda birlikte görev aldıklarını anlattı.

Sevcan Orhan menajerine açtığı davayı kaybetti

Sabah'ın haberine göre, Orhan, Belenkoğulları'nın komisyon payından daha fazla ücret aldığını ve bu nedenle maddi zarara uğradığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında ifade veren Harun Belenkoğulları ise suçlamaları kabul etmedi. Orhan ile organizasyon başına yüzde 20 komisyon karşılığında anlaştıklarını belirten Belenkoğulları, aldığı ödemelerin yalnızca hak ettiği çalışma karşılığı olduğunu savundu.