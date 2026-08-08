Sevcan Orhan'ın eski menajerine açtığı dava beraatle sonuçlandı
Şarkıcı Sevcan Orhan'ın, eski menajeri Harun Belenkoğulları hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla açtırdığı davada karar çıktı. Mahkeme, suçun işlendiğine dair yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle Belenkoğulları'nın beraatine hükmetti.
Uzun yıllardır müzik sektöründe faaliyet gösterdiğini ve sektörde sözleşmelerin çoğunlukla sözlü yapıldığını belirten Sevcan Orhan, eski menajeri Harun Belenkoğulları ile çalıştıkları dönemde yaklaşık 50-60 organizasyonda birlikte görev aldıklarını anlattı.
Sabah'ın haberine göre, Orhan, Belenkoğulları'nın komisyon payından daha fazla ücret aldığını ve bu nedenle maddi zarara uğradığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.
Soruşturma kapsamında ifade veren Harun Belenkoğulları ise suçlamaları kabul etmedi. Orhan ile organizasyon başına yüzde 20 komisyon karşılığında anlaştıklarını belirten Belenkoğulları, aldığı ödemelerin yalnızca hak ettiği çalışma karşılığı olduğunu savundu.
SAVCILIK DAVA AÇTI, MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ
Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Harun Belenkoğulları hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Sevcan Orhan, Harun Belenkoğulları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle Belenkoğulları'nın beraatine karar verdi.
PUKET TATİLİYLE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Sevcan Orhan, daha önce İzmir'in Buca ilçesinde belediye işçilerinin maaşlarının ödenmemesi tartışmalarının yaşandığı dönemde, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile Puket Adası'nda tatilde görüntülenmesiyle gündeme gelmişti.
Çiftin evlilik kararı aldığı açıklanmıştı. Daha sonra Görkem Duman, yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 42 kişiyle birlikte tutuklanmıştı.